Review: fones de ouvido Sounfii Q20, da Tronsmart

Comprar bons fones de ouvido é mais difícil do que parece. Muitos fatores devem ser levados em conta, como o design, a qualidade do som e recursos que podem aprimorar a sua experiência de uso.

Publicidade

Comprar bons fones de ouvido baratos, por sua vez, é mais difícil ainda, já que, conforme o orçamento vai ficando cada vez mais enxuto, as empresas são obrigadas a fazer algumas concessões que podem ter um impacto direto na qualidade do produto final.

Ainda assim, se você procurar bem, pode acabar encontrando os fones certos, que conseguem realizar a proeza de equilibrar bem todos esses sacrifícios do modo a entregar um produto relativamente completo e acessível.

Há alguns dias, tenho testado os Sounfii Q20, fones circo-auriculares da Tronsmart que têm justamente a proposta de entregar uma boa experiência por um preço menor. Será que eles conseguem atingir esse tal equilibro ao qual me referi? Pois é isso que vamos ver a seguir.

Unboxing

Não que essa seja a parte mais importante de um produto, mas a embalagem dos Sounfii Q20 não é nada demais — na verdade, é até um pouco genérica. Além da imagem dos fones e do seu nome na parte frontal, ela traz informações gerais sobre o produto, como seus recursos (sobre os quais falaremos com mais detalhes em breve) e possível casos de uso.

Embora ela tenha chegado um pouco amassada na minha casa, todo o seu conteúdo estava em bom estado. Os fones em si vêm acomodados em uma “forma” de plástico, dobrados e envoltos por plásticos de proteção — o da alça, inclusive, foi um pouco difícil de tirar, mas nada que um pouco de força bruta (ou uma tesoura) não resolva.

Publicidade

Na parte de trás dessa “forma”, temos toda a documentação e os acessórios dos Sounfii Q20, o que inclui o manual de usuário e o certificado de garantia, bem como um cabo USB-A para USB-C de cerca de 30 centímetros (podia ser maior, hein?!) para carregamento e um cabo auxiliar de 3,5mm para 3,5mm de aproximadamente 1,2m, caso você prefira conexão cabeada.

Design e conforto

Os Sounfii Q20 têm uma construção robusta e sem rebarbas que passa confiança, embora sejam feitos de plástico. A alça de ajuste até tenta imitar metal com um acabamento prateado, mas isso não deixa de ser só um disfarce (um pouco kitsch, inclusive).

Publicidade

A Tronsmart me enviou a versão preta desses fones, mas eles também estão disponíveis na cor branca.

As almofadas, feitas de couro sintético, são firmes e confortáveis. Não testei os fones por tempo o suficiente para testar a durabilidade desses componentes, mas é bom ressaltar que não existe uma maneira fácil de removê-los caso esse couro comece a descascar, o que é pouco chato do ponto de vista da reparabilidade.

Publicidade

Na parte de dentro dos earcups, é possível notar as letras “R”, de right (“direita”), e “L” de left (“esquerda”), em uma fonte bem grande. Do lado de fora, temos o logo da Tronsmart, o qual possui um aspecto prateado.

Essas características todas resultam em um par de fones de ouvido confortável e balanceado, porém um pouco pesado demais para o meu gosto (400 gramas). Para efeito de comparação, os AirPods Max, criticados por alguns pelo seu peso elevado, têm “apenas” 386,2g. Isso significa que os Sounfii Q20, embora adequados para períodos mais curtos de uso, podem se tornar um pouco desconfortáveis depois de algum tempo — o que foi o meu caso.

Os fones também são bem articulados, podendo ser dobrados com facilidade para facilitar o transporte. Em contrapartida, eles não vêm com uma bolsa de transporte, mas isso é esperado, já que estamos falando de um produto de baixo custo.

Controles e conectividade

Todos os controles do Sounfii Q20 vêm na forma de botões físicos, o que pode ser um baita plus para quem, assim como eu, não se dá bem com botões sensíveis ao toque nesses produtos. Eles ficam dispostos no lado direito do fone, um do lado do outro, juntos à porta USB-C e à entrada de 3,5mm.

Existem, no total, quatro botões: um para ligar/desligar os fones, um para abaixar o volume, outro para aumentar e um para ativar/desativar o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês), sobre o qual também falarei com mais detalhes a seguir.

Embora façam o seu trabalho e sejam relativamente satisfatórios de se apertar, esses botões tem o mesmo formato e ficam todos na mesma fileira, tornando difícil a tarefa de identificá-los com o tato. Em outras palavras, você será obrigado(a) a memorizar a ordem de cada botão caso queira realizar ajustes sem precisar tirar o smartphone do bolso (ou os fones da cabeça).

Qualidade do som

Se você está à procura de fones com Dolby Atmos e suporte para áudio espacial, os Sounfii Q20 não são para você. Estamos falando de um sistema de som estéreo tradicional empurrado por drivers de 40 milímetros, os quais conseguem entregar um áudio decente e surpreendentemente alto, mas nada além disso.

Sei que isso é questão de gosto, mas achei o som desses fones um pouco puxado demais nos graves. As frequências menores são bastante acentuadas, o que é perfeito para gêneros de música como o rap e o trap, mas pode ser bastante chato em outras situações. Na verdade, os graves são tão proeminentes que acabam “abafando” as demais frequências — principalmente os agudos, que são bem fraquinhos. As frequências médias, por sua vez, são satisfatórias.

Essa característica pode ser amenizada mexendo na equalização dos Sounfii Q20 pelo app da Tronsmart, é claro; mesmo assim, sinto que, não importa o quanto eu ajuste esses parâmetros, o som sempre parece um pouco grave demais. Mas, como disse, isso é questão de gosto — e se você curte esse perfil de áudio, não há com o que se preocupar.

Agora, se você pretende usar os seu fones para assistir a vídeos e/ou filmes e séries, saiba que os Sounfii Q20 são perfeitos. Mais uma vez, eles não têm áudio espacial ou qualquer uma dessas tecnologias diferentonas, o que significa que você não vai ter a maior imersão possível, mas proporcionam diálogos claros e um som imersivo.

Recursos

Por falar em equalização, temos seis perfis de áudio predefinidos para escolher no app da Tronsmart: Default (“Padrão”, em português), Deep Bass (para graves ainda mais fortes), Rock, Classical e SoundPulse, sendo este último um modo personalizado da marca que promete eliminar ruídos e outras distorções, além de ampliar o som reproduzido — como explicamos nesse review de outro produto da Tronsmart, o Halo 200.

De todos esses perfis, o único que notei alguma diferença significativa foi justamente o SoundPulse, que realmente parece ter deixado o som mais alto e alguns instrumentos mais fáceis de se identificar na música, mas nada muito dramático. De resto, reitero o que falei anteriormente sobre a eficácia dos ajustes de equalização.

Outra coisa que pouco ataca nos Sounfii Q20 é o seu modo de Cancelamento Ativo de Ruído, que basicamente não bloqueia som externo algum. Praticamente todo o isolamento acústico proporcionado por eles acontece de forma passiva, já que as suas almofadas cobrem toda a orelha (e até fazem um bom trabalho, diga-se). Você chega a perceber uma diferença no som ambiente quando o ANC está ligado, mas isso não afeta em nada o isolamento acústico. É como se você tivesse alterado a equalização do som externo, deixando-o um pouco mais “seco” — se é que isso faz sentido.

Como o ANC praticamente não existe, optei por desligá-lo — ação que você pode fazer segurando um dos botões laterais dos fones ou pelo app da Tronsmart. Um ponto positivo, porém, é que você consegue desligar aquele alerta sonoro que indica se o ANC está ligado ou não, o qual, no caso desse produto, toma a forma de uma voz feminina e, muito irritantemente, pausa a reprodução da mídia toda vez em que é acionado.

Aplicativo

Já citei o app da Tronsmart ao decorrer desse review, mas ele merece uma seção só para ele — afinal, é por ele que você fará a maior parte dos ajustes nos seus fones de ouvido.

Se tem uma palavra que pode ser usada para descrever esse app é “simplicidade”, o que nem sempre é uma boa coisa. Um pouco basicão demais, ele é composto por basicamente três abas: uma com ajustes de reprodução e volume, outra com opções de equalização e uma última com opções para desligar ou ligar o ANC, o alerta sonoro e os próprios Sounfii Q20.

Você pode usá-lo para conectar novos fones ou caixas de som, os quais contam com suas próprias opções na tela inicial do app, mas isso exige acesso ao Bluetooth do seu dispositivo. É por ele também que você atualiza o firmware dos seus fones, além de acessar uma versão digitalizada do manual do usuário.

Não me levem a mal, o app é bastante direto ao ponto e cumpre bem o seu propósito, mas com certeza merece um pouco de carinho — não é porque os fones são de entrada que o app também precisa ser, não é mesmo? Sinto que ele se beneficiaria muito de uma interface mais convidativa, com animações e uma iconografia mais interessante, mas isso são coisas que podem ser facilmente aprimoradas em updates futuros e estão longe de ser dealbrakers.

Bateria

A Tronsmart promete até 60 horas de uso com uma única carga. Curiosamente, na sua página no AliExpress, esse número cai para 50 horas, então não sei exatamente em qual estimativa confiar.

De qualquer forma, durante os meus testes, consegui usar os fones por cerca de uma semana e meia sem precisar recarregá-los, o que é uma autonomia e tanto! Em outras palavras, se você tiver um uso parecido com o meu, que é de algumas poucas horas por dia, os Sounfii Q20 durarão bastante tempo sem precisar ver um carregador.

Isso, é claro, pode variar dependendo da forma como você usa os fones. A boa notícia é que usar o ANC não tem um impacto significativo na autonomia da bateria, o que é bem-vindo caso você acabe achando o recurso mais útil do que eu achei.

A bateria leva cerca de 1h30 para sair de 0% e chegar até 100% durante o carregamento. Entretanto, se você deixar os Sounfii Q20 carregando durante a noite como eu faço, isso raramente vai ser um incômodo.

Como dito, eles vêm com um cabo USB-C para USB-A, mas eu tenho usado um outro cabo USB-C para USB-C para recarregá-los por conta do tamanho diminuto do primeiro. Na verdade, esse é o mesmo cabo que uso para recarregar vários dos meus dispositivos — o que é um baita ponto positivo para esses fones, uma vez que não é raro encontrar modelos mais baratos que ainda usam o ultrapassadíssimo conector Micro-USB.

Conclusão

Saindo por R$244,22 no AliExpress, os Sounfii Q20 são uma ótima pedida para quem deseja comprar um par de fones de ouvido circo-auriculares, mas não está disposto a desembolsar uma fortuna. Inclusive, não é raro encontrá-los em promoção nesse site; no exato momento em que escrevo isso, por exemplo, eles podem ser adquiridos por R$187,58 (23% de desconto).

Com uma pegada bastante sólida, eles são relativamente confortáveis, sendo ideais para quem deseja escutar uma música enquanto vai ao trabalho ou à faculdade. Eles podiam ser um pouco mais leves, é verdade, mas o peso é relativamente bem distribuído e não incomoda em sessões mais curtas de uso.

Eles não devem ser comprados, no entanto, pelo seu ANC, uma vez que ele pouco faz para bloquear o som ambiente. Caso esse recurso seja realmente importante para você, é melhor juntar uma graninha e adquirir um modelo mais avançado, seja da própria Tronsmart ou de uma marca concorrente.

No mais, os Sounfii Q20 são bem competentes, entregando uma qualidade de som que vai satisfazer à grande maioria das pessoas — e tudo isso por mais ou menos R$200, o que é uma vantagem das grandes!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.