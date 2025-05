Smart device da Apple poderá parecer com o iMac G4; novo iPad viria em 2025

Na mais recente edição de sua newsletter “Power On”, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) voltou a falar sobre alguns dos produtos que a Apple deseja lançar nos próximos anos — entre eles, dois dispositivos com tela para casa inteligente que a empresa vem preparando e também novos iPads.

Segundo a publicação, o smart device de entrada terá um design semelhante ao do clássico iMac G4 — o famoso iMac “Abajur”, o qual contava com uma base em formato circular que servia como apoio para a tela. Falando no display, ele deverá ser quadrado e menor do que o esperado até aqui.

É possível que a base do novo dispositivo inclua alto-falantes — o que o transformaria em uma espécie de HomePod com tela. O tamanho pequeno, por sua vez, poderá deixar seu preço “relativamente barato”, uma vez que as pessoas deverão adquiri-lo para vários cômodos diferentes.

Embora o sistema operacional desse dispositivo deva contar com apps como o FaceTime, o Notas (Notes) e o Calendário (Calendar), seu propósito principal será funcionar como um hub para controlar acessórios de casa inteligente — tal como é o HomePod, que também permite o consumo de mídias em áudio.

O propósito mais amplo talvez fique a cargo do segundo dispositivo de casa inteligente preparado pela empresa, o qual deverá ser lançado depois com uma tela maior e controlado por uma estrutura robótica — o que o tornará um dispositivo topo-de-linha e, consequentemente, bem mais caro.

E quanto a novos iPads?

Com o lançamento recente do iPad mini com o chip A17 Pro e suporte à Apple Intelligence, os olhos se voltam para os demais tablets da empresa — especialmente o iPad de entrada (atualmente na 10ª geração), que agora parece ainda mais atrasado em relação aos outros.

Segundo Gurman, a Apple está preparando uma 11ª geração para o produto, a qual deverá ser lançada mais ou menos na mesma época das próximas gerações do iPhone SE e do iPad Air. Ele deverá contar com um design praticamente idêntico ao atual, embora deva ganhar um bom incremento em velocidade.

Quanto aos futuros iPads Pro, considerando a data prevista para o lançamento do chip M5, espera-se que eles não sejam anunciados pela Apple antes do final de 2025 ou apenas no primeiro semestre de 2026 — com um visual semelhante ao atual, mas provavelmente outras mudanças gerais.