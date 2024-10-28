Navegue

Leitura de 1 minuto

Vídeos do Instagram com menos visualizações perdem qualidade aos poucos

Gabriel Otto
28/10/2024 • 18:35
Tada Images / Shutterstock.com
Ícone dos Reels no Instagram

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, explicou que a qualidade dos vídeos na rede social varia de acordo com o número de visualizações. Aqueles com mais visualizações recebem processamento avançado, tornando-os nítidos e definidos. Já vídeos com menos visualizações recebem compressão básica, podendo às vezes parecer “desfocados”.

O tema acabou ficando em evidência pelo compartilhamento de um Story de Mosseri que foi republicado pelo influenciador digital Lindsey Gambley, no Threads. Ele apenas aponta o que, ao entendimento dele, acontece com vídeos não tão assistidos pela plataforma — gerando dúvidas quanto ao funcionamento desse sistema.

Por conta das dúvidas levantadas em cima desse tema após a divulgação de Gambley, o executivo esclareceu um pouco melhor respondendo ao post do influenciador os motivos técnicos deste recurso:

Funciona em um nível agregado, não em um nível de visualizador individual. Nós optamos por uma qualidade mais alta (codificação mais intensiva da CPU e armazenamento mais caro para arquivos maiores) para criadores que geram mais visualizações. Não se trata de um critério binário, mas de uma escala móvel. 

Em suma, isso ocorre porque o Instagram prioriza recursos computacionais para vídeos mais populares. Essa abordagem visa conservar recursos computacionais, pois o Facebook, por exemplo, registrou 4 bilhões de streams de vídeos diariamente só no ano passado.

via The Verge

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
