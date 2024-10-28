YouTuber mostra solução que permite upgrade do SSD de MacBooks

Um homem da Malásia, através do canal da sua empresa no YouTube, mostrou o funcionamento de uma técnica que possibilita fazer upgrade na capacidade de armazenamento de MacBooks — os quais, como bem sabemos, possuem um SSD soldado na placa e, portanto, oficialmente não substituível.

A solução apresentada pelo YouTuber envolve a adição de uma miniplaca microssoldada no local dos módulos de armazenamento originais do computador, os quais são removidos e substituídos em um processo não detalhado para permitir a adição/remoção de unidades de armazenamento de diferentes capacidades.

Podendo ser substituídas sem qualquer processo de microssolda adicional, as novas unidades podem ir de 256GB a até 2TB de armazenamento em um MacBook Pro com o chip M1, por exemplo. Após isso, para que elas funcionem, é necessário apenas usar o Apple Configurator para restaurar o computador.

As unidades se comportam de maneira idêntica às originais — inclusive sem alteração evidente nas velocidades de escrita e leitura do componente. A única grande limitação na técnica é no processo de substituição do lote original pelo modificado, algo que é comercializado pela empresa do YouTuber.

Embora possa não ser algo tão acessível, a depender do preço cobrado, da sua localização geográfica e do seu computador, é interessante confirmar como a Apple, caso quisesse, poderia facilmente projetar seus computadores de modo a permitir a substituição de componentes como o SSD.

