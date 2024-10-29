Amazon vaza design e especificações do novo Mac mini (M4 e “M4 Pro”) [atualizado]

Como sabemos, a Apple prometeu três anúncios de Macs para esta semana. O primeiro já foi, o iMac de 24″ com chip M4; restam, ainda, os MacBooks Pro e o Mac mini — que, segundo rumores, ganhará um novo design. Pois a Amazon foi lá e estragou a festa da Apple!

Conforme notou o MacRumors, a página do novo iMac na Amazon traz um comparativo entre computadores o qual lista o novo Mac mini, o qual deverá ser disponibilizado com os chips M4 e “M4 Pro” (este último ainda não lançado). Além de listar as especificações da máquina (até 14 núcleos de CPU , até 20 de GPU , até 64GB de memória e até 8TB de armazenamento), a varejista traz ainda uma imagem em primeira mão do que seria o novo visual do computador — que, de fato, será muito parecido com uma Apple TV em tamanho.

A imagem, inclusive, mostra que o Mac mini terá realmente duas portas USB-C na parte frontal (sem detalhar se elas serão Thunderbolt 4) — rumores indicam que serão três na parte traseira, totalizando até cinco portas. No mais, o comparativo mostra apenas uma opção de cor (prateada) para o Mac mini — ainda que seja a única cor disponível atualmente, a falta de adição de uma opção (preta) com certeza deixará alguns decepcionados.

Resta saber se o novo Mac mini será lançado nesta terça ou na quarta-feira (29 ou 30/10), e se as especificações e o visual vão de fato coincidir com esse vazamento — tudo indica que sim, já que normalmente esse tipo de material é fornecido pela própria Apple para suas parceiras comerciais.

Que mancada, hein Amazon! 😆

Atualização, por Rafael Fischmann 29/10/2024 às 06:40

Obviamente, não demorou muito para a Amazon tirar o gráfico comparativo do ar. Agora, é só esperar o anúncio oficial da Apple.

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

