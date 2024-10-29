Amazon vaza design e especificações do novo Mac mini (M4 e “M4 Pro”) [atualizado]

Como sabemos, a Apple prometeu três anúncios de Macs para esta semana. O primeiro já foi, o iMac de 24″ com chip M4; restam, ainda, os MacBooks Pro e o Mac mini — que, segundo rumores, ganhará um novo design. Pois a Amazon foi lá e estragou a festa da Apple!
Conforme notou o MacRumors, a página do novo iMac na Amazon traz um comparativo entre computadores o qual lista o novo Mac mini, o qual deverá ser disponibilizado com os chips M4 e “M4 Pro” (este último ainda não lançado). Além de listar as especificações da máquina (até 14 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento., até 20 de GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico., até 64GB de memória e até 8TB de armazenamento), a varejista traz ainda uma imagem em primeira mão do que seria o novo visual do computador — que, de fato, será muito parecido com uma Apple TV em tamanho.
A imagem, inclusive, mostra que o Mac mini terá realmente duas portas USB-C na parte frontal (sem detalhar se elas serão Thunderbolt 4) — rumores indicam que serão três na parte traseira, totalizando até cinco portas. No mais, o comparativo mostra apenas uma opção de cor (prateada) para o Mac mini — ainda que seja a única cor disponível atualmente, a falta de adição de uma opção (preta) com certeza deixará alguns decepcionados.
Resta saber se o novo Mac mini será lançado nesta terça ou na quarta-feira (29 ou 30/10), e se as especificações e o visual vão de fato coincidir com esse vazamento — tudo indica que sim, já que normalmente esse tipo de material é fornecido pela própria Apple para suas parceiras comerciais.
Que mancada, hein Amazon! 😆
Atualização, por Rafael Fischmann 29/10/2024 às 06:40
Obviamente, não demorou muito para a Amazon tirar o gráfico comparativo do ar. Agora, é só esperar o anúncio oficial da Apple.
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Central processing unit, ou unidade central de processamento.
- 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.