Apple começa a preparar produção do “iPhone 17” na Índia

Em meio aos esforços para diversificar a produção de iPhones entre diferentes países, a Apple promoverá uma mudança importante na fabricação do modelo base do ano que vem. De acordo com o The Information, a fase inicial de manufatura do “iPhone 17” acontece na Índia (e não na China), o que representa um marco considerando o histórico da empresa.

A escolha da Índia para esse estágio de desenvolvimento é bastante significativa, visto que é nele que os engenheiros devem descobrir como traduzir um protótipo projetado pela empresa em Cupertino (nos Estados Unidos) em um dispositivo que poderá ser replicado em massa durante o processo de fabricação posterior.

Segundo o que disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à publicação, essa decisão da Maçã destaca também a confiança da empresa na capacidade dos engenheiros indianos para essa etapa de fabricação, que é considerada a mais desafiadora (e que exige muitos recursos) no processo de fabricação.

[…] o trabalho envolve ajustar o design e os materiais do iPhone e experimentar diferentes tipos de equipamentos e processos de fabricação para garantir que milhões de iPhones possam ser produzidos por dia em diferentes locais com defeitos mínimos.

Esse processo, que geralmente ocorre entre outubro de um ano e maio do próximo, pode inclusive já ter começado antes do período habitual desta vez. Supostamente, há engenheiros tanto da Apple quanto da Foxconn no comando dos testes.

Apple vem atingindo bons resultados na Índia

Essa confiança maior na Índia em mais etapas de fabricação dos iPhones torna a Apple menos dependente da China, onde a produção dos aparelhos está majoritariamente concentrada. A empresa teme que as crescentes tensões entre a potência asiática e os EUA possam prejudicar seus negócios futuramente.

E é um processo que parece estar caminhando a passos largos. Segundo um relatório recente da Bloomberg, inclusive, a Apple exportou quase US$6 bilhões apenas em iPhones fabricados na Índia no primeiro semestre de 2024 — crescimento de um terço em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esses números deixam a Apple bem próxima de atingir (e superar) a meta de exportação fiscal de US$10 bilhões para este ano no país, algo que é encabeçado por empresas como a já citada Foxconn (responsável por cerca de metade das exportações no país), a Pegatron e a Tata Eletronics.

Ainda segundo a matéria, a fabricação de iPhones vem impactando de maneira significativa a economia da Índia, com os smartphones da Maçã já tendo se tornado o principal produto de exportação do país para os EUA.

