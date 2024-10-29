Apple diz que estreia de Messi nos playoffs da MLS Cup bateu recorde de audiência

A estreia de Lionel Messi nos playoffs da Major League Soccer (MLS) marcou um recorde de audiência para a Apple, tornando-se o evento esportivo mais assistido já transmitido pela sua plataforma, conforme revelado pela empresa ao USA Today.

A empresa não divulgou números exatos de audiência, mas a partida de sexta-feira (25/10) foi transmitida gratuitamente pelo MLS Season Pass, no site Apple.com e em lojas nas principais cidades da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, da Coreia, do Japão e do México. Embora Messi não tenha marcado gols, o Inter Miami venceu o Atlanta United por 2 a 1.

O chefe global de marketing esportivo da Apple, Emeka Ofodile, descreveu a estreia de Messi como um evento expressivo, reforçando o objetivo da Apple de ampliar ao máximo o alcance da partida por meio de uma ampla campanha promocional.

Além disso, uma transmissão exclusiva da “Messi Cam” foi exibida ao vivo no TikTok, nas contas da MLS e do Inter Miami CF, atraindo até 150 mil espectadores simultâneos. Essa foi a primeira transmissão de futebol do TikTok com foco em um único jogador.

O contrato de 10 anos da Apple com a MLS, avaliado em US$2,5 bilhões e iniciado em 2022, registrou um aumento relevante de assinaturas internacionais desde a chegada de Messi, conforme noticiamos na época.

Segundo Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, a presença do jogador ampliou consideravelmente o público fora dos EUA, especialmente na América do Sul e na Europa.

Não vou dar o número exato, mas, antes de Messi, o público era predominantemente dos EUA. Com a chegada dele, isso mudou consideravelmente. Houve um aumento significativo de assinantes na América do Sul e na Europa. Foi uma grande mudança.

O contrato de Messi com o Inter Miami, avaliado em US$150 milhões, inclui incentivos de desempenho, uma garantia de US$20,4 milhões para a temporada de 2024 e uma opção de participação na propriedade do clube ao se aposentar.

Atualmente, Messi é finalista do prêmio Most Valuable Player (Jogador Mais Valioso) da MLS e deverá voltar ao campo no próximo sábado (2/11) para o segundo jogo da série contra o Atlanta United, no Mercedes-Benz Stadium — em Atlanta (Georgia), EUA.