Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple libera nova atualização de firmware para os AirPods 4

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2024 • 16:21
Divulgação/Apple
Silhueta de uma mulher usando os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído

Alguns dias após atualizar o firmware dos AirPods Pro 2, a Apple disponibilizou hoje uma nova versão do software para seus fones de ouvido sem fio, desta vez os AirPods. A compilação da vez é a 7B19 — a anterior, lançada em setembro passado, era a 7A302.

Publicidade

A Apple ainda não divulgou as notas de lançamento para o novo firmware dos AirPods 4, mas essa é mesma versão do update supracitado para os AirPods Pro 2, a qual incluiu suporte aos recursos de saúde auditiva — porém, diferentemente dos fones topos-de-linha, os AirPods 4 não são compatíveis com essas novas funções.

Vale ressaltar que não há uma forma direta de atualizar manualmente o firmware dos fones da Maçã, então basta usá-los que a atualização será feita automaticamente, no momento em que eles forem conectados ao iPhone ou ao iPad.

Para verificar a versão instalada nos seus AirPods, você precisa necessariamente estar com eles conectados ao seu iPhone/iPad, ir em Ajustes e tocar na área dos AirPods que fica em destaque logo no começo da tela, abaixo das informações da sua Conta Apple — ou ir em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods.

AirPods 4 (miniatura)
Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10
Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x
Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Chip M4 Pro tem até 64GB de memória, suporte a Thunderbolt 5 e mais!
Próx. Post

iPhone 11 lidera vendas de usados na OLX após o lançamento da linha 16
Posts relacionados