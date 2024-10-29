Apple libera nova atualização de firmware para os AirPods 4

Alguns dias após atualizar o firmware dos AirPods Pro 2, a Apple disponibilizou hoje uma nova versão do software para seus fones de ouvido sem fio, desta vez os AirPods. A compilação da vez é a 7B19 — a anterior, lançada em setembro passado, era a 7A302 .

A Apple ainda não divulgou as notas de lançamento para o novo firmware dos AirPods 4, mas essa é mesma versão do update supracitado para os AirPods Pro 2, a qual incluiu suporte aos recursos de saúde auditiva — porém, diferentemente dos fones topos-de-linha, os AirPods 4 não são compatíveis com essas novas funções.

Vale ressaltar que não há uma forma direta de atualizar manualmente o firmware dos fones da Maçã, então basta usá-los que a atualização será feita automaticamente, no momento em que eles forem conectados ao iPhone ou ao iPad.

Para verificar a versão instalada nos seus AirPods, você precisa necessariamente estar com eles conectados ao seu iPhone/iPad, ir em Ajustes e tocar na área dos AirPods que fica em destaque logo no começo da tela, abaixo das informações da sua Conta Apple — ou ir em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods.

