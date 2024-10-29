Baixe os wallpapers oficiais do iMac de 24 polegadas com o chip M4!

Como de costume, a Apple preparou wallpapers exclusivos especificamente para o novo iMac de 24 polegadas, anunciado ontem pela empresa por meio de um comunicado de imprensa e que agora vem com o chip M4.

Publicidade

Desta vez são sete diferentes imagens, as quais são construídas por elementos gráficos que formam a palavra “iMac”. A diferença entre elas é apenas na cor, as quais refletem as sete cores disponíveis no tudo-em-um.

Como você pode conferir na pré-visualização abaixo, há opções nas cores azul, roxa, rosa, laranja, amarela, verde e prata.

Obviamente as imagens acima não estão em resolução completa, mas é possível clicar/tocar nelas para baixá-las na qualidade original. Caso você queira baixar todos wallpapers de uma vez, saiba que você também pode fazer isso por esse link do Google Drive, disponibilizado pelo site YTECHB.