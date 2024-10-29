Navegue

Wallpaper do iMac

Baixe os wallpapers oficiais do iMac de 24 polegadas com o chip M4!

Douglas Nascimento
29/10/2024 • 09:51
Como de costume, a Apple preparou wallpapers exclusivos especificamente para o novo iMac de 24 polegadas, anunciado ontem pela empresa por meio de um comunicado de imprensa e que agora vem com o chip M4.

Desta vez são sete diferentes imagens, as quais são construídas por elementos gráficos que formam a palavra “iMac”. A diferença entre elas é apenas na cor, as quais refletem as sete cores disponíveis no tudo-em-um.

Como você pode conferir na pré-visualização abaixo, há opções nas cores azul, roxa, rosa, laranja, amarela, verde e prata.

Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac
Wallpaper do iMac

Obviamente as imagens acima não estão em resolução completa, mas é possível clicar/tocar nelas para baixá-las na qualidade original. Caso você queira baixar todos wallpapers de uma vez, saiba que você também pode fazer isso por esse link do Google Drive, disponibilizado pelo site YTECHB.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
