Leitura de 2 minuto

Chip M4 Pro tem até 64GB de memória, suporte a Thunderbolt 5 e mais!

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2024 • 15:57
Divulgação/Apple
Chip M4 Pro da Apple

Com o recém-anunciado Mac mini, a Apple revelou o chip M4 Pro, o qual conta com até 14 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. (sendo 10 de desempenho e 4 de alta eficiência), até 20 núcleos de GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. e um Neural Engine de 16 núcleos.

A Apple diz que o chip M4 Pro possui “o núcleo de CPU mais rápido do mundo” e alega que seu desempenho gráfico é até 2x maior que o do chip M4. Além disso, no vídeo de apresentação do novo Mac mini, a Apple atesta que o desempenho multi-core do M4 Pro é até 1,6x mais rápido que o do chip M2 Pro e até 1,9x mais rápido que o do chip M1 Pro. A companhia também afirma que o Neural Engine aprimorado é até 2x mais rápido que a geração anterior.

O M4 Pro é construído em torno da tecnologia de 3 nanômetros de segunda geração e, em termos de memória unificada, vem com pelo menos 24GB embarcados — podendo ser configurado com 48GB ou até 64GB. Ele também permite configurações de armazenamento de até 8TB.

M1 ProM2 ProM3 ProM4 Pro
Litografia5nm5nm+3nm3nm
Transistores33,7 bilhões40 bilhões37 bilhõesNão informado
Núcleos de CPU10 (8 de performance 2 de eficiência)12 (8 de performance e de 4 eficiência)12 (6 de performance e 6 de eficiência)até 14 (10 de performance e 4 de eficiência)
Núcleos de GPUaté 16até 19até 18até 20
Memória (máx.)32GB32GB36GB64GB

Vale notar que o M4 Pro é o primeiro SoC 3System on a chip, ou sistema em um chip. da Apple a suportar o Thunderbolt 5, tecnologia que dobra a velocidade de transferência de dados sobre seu antecessor (o Thunderbolt 4), de 120Gbps para 273Gbps.

Com relação ao suporte a monitores externos, o novo chip permite conectar até três displays simultaneamente, sendo todos eles com resolução de até 6K a 60Hz conectados via Thunderbolt ou HDMI.

Também é possível conectar dois monitores externos, sendo um com resolução de até 6K a 60Hz conectado via Thunderbolt e um com resolução de até 8K a 60Hz ou com resolução 4K a 240Hz conectado via Thunderbolt ou HDMI.

Taí um belo upgrade, não?

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.
  • 3
    System on a chip, ou sistema em um chip.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
