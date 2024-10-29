Chip M4 Pro tem até 64GB de memória, suporte a Thunderbolt 5 e mais!

Com o recém-anunciado Mac mini, a Apple revelou o chip M4 Pro, o qual conta com até 14 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. (sendo 10 de desempenho e 4 de alta eficiência), até 20 núcleos de GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. e um Neural Engine de 16 núcleos.
A Apple diz que o chip M4 Pro possui “o núcleo de CPU mais rápido do mundo” e alega que seu desempenho gráfico é até 2x maior que o do chip M4. Além disso, no vídeo de apresentação do novo Mac mini, a Apple atesta que o desempenho multi-core do M4 Pro é até 1,6x mais rápido que o do chip M2 Pro e até 1,9x mais rápido que o do chip M1 Pro. A companhia também afirma que o Neural Engine aprimorado é até 2x mais rápido que a geração anterior.
O M4 Pro é construído em torno da tecnologia de 3 nanômetros de segunda geração e, em termos de memória unificada, vem com pelo menos 24GB embarcados — podendo ser configurado com 48GB ou até 64GB. Ele também permite configurações de armazenamento de até 8TB.
|M1 Pro
|M2 Pro
|M3 Pro
|M4 Pro
|Litografia
|5nm
|5nm+
|3nm
|3nm
|Transistores
|33,7 bilhões
|40 bilhões
|37 bilhões
|Não informado
|Núcleos de CPU
|10 (8 de performance 2 de eficiência)
|12 (8 de performance e de 4 eficiência)
|12 (6 de performance e 6 de eficiência)
|até 14 (10 de performance e 4 de eficiência)
|Núcleos de GPU
|até 16
|até 19
|até 18
|até 20
|Memória (máx.)
|32GB
|32GB
|36GB
|64GB
Vale notar que o M4 Pro é o primeiro SoC 3System on a chip, ou sistema em um chip. da Apple a suportar o Thunderbolt 5, tecnologia que dobra a velocidade de transferência de dados sobre seu antecessor (o Thunderbolt 4), de 120Gbps para 273Gbps.
Com relação ao suporte a monitores externos, o novo chip permite conectar até três displays simultaneamente, sendo todos eles com resolução de até 6K a 60Hz conectados via Thunderbolt ou HDMI.
Também é possível conectar dois monitores externos, sendo um com resolução de até 6K a 60Hz conectado via Thunderbolt e um com resolução de até 8K a 60Hz ou com resolução 4K a 240Hz conectado via Thunderbolt ou HDMI.
Taí um belo upgrade, não?
