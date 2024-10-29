Navegue

Comercial do novo Mac mini destaca redesign e capacidades do M4/M4 Pro

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2024 • 13:39
Logo após anunciar o novo Mac mini, alimentado pelos chips M4 e M4 Pro, a Apple divulgou o comercial introdutório da máquina, o qual destaca seu novo design diminuto, as capacidades avançadas dos referidos processadores, bem como o fato de esse ser o primeiro Mac “neutro em carbono”, entre outros.

Assim como outras peças publicitárias da Apple, o vídeo usa do bom humor para dar “vida” ao novo Mac mini, o qual se exibe ao dar conta de todas as demandas da área de trabalho onde está sendo usado.

Para quem preferir, aqui está o link da versão original em inglês.

A companhia também descreve a nova workstation da seguinte forma:

O novo Mac mini é pura potência em pouco mais de 12 centímetros de largura e de profundidade. Agora com várias portas na frente e atrás. Redesenhado com base no chip da Apple para liberar toda a velocidade e os recursos dos chips M4 e M4 Pro. E feito para Apple Intelligence. O Mac mini é a nova definição de eficiência — e também é o primeiro Mac neutro em carbono.

A Apple também disponibilizou, no seu canal do YouTube, o vídeo de apresentação do novo Mac mini, o qual segue o estilo de uma “mini keynote” e detalha todas as novidades e mudanças da máquina:

O novo Mac mini, vale notar, custará a partir de R$7.500 no Brasil; com ele, a Apple também disponibilizou um novo cabo Thunderbolt 5 Pro.

Mac mini (miniatura)
Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
