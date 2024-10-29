Como resetar a Central de Controle no iOS/iPadOS 18 [iPhone e iPad]

A partir do iOS/iPadOS 18.1, a Apple implementou uma opção que permite resetar a Central de Controle (Control Center) para os ajustes de fábrica.

Assim, se você ficar insatisfeito com a personalização que tenha feito nessa área do sistema, é possível voltar ao padrão original determinado pela Apple. Veja como é simples! 📱

No iPhone ou no iPad atualizado, abra os Ajustes. Toque em “Central de Controle”. Selecione a opção “Redefinir Central de Controle”. Confirme novamente para que ela seja resetada para os ajustes de fábrica, ou seja, para que fique exatamente da mesma forma quando você ativa um novo dispositivo.

Bem simples, não acharam? 😊