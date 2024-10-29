Final Cut Pro suportará efeitos e criação automática de legendas com IA

Correndo a passos lentos atrás de concorrentes como a Adobe e a Blackmagic Design, a Apple adicionará em breve mais recursos de inteligência artificial (IA) ao Final Cut Pro, seu aplicativo proprietário de edição de vídeo para macOS e iPadOS.

A novidade foi anunciada pela própria Apple, de maneira bastante discreta, no vídeo de apresentação do novo Mac mini (com os chips M4/M4 Pro), o qual foi revelado hoje pela empresa através de um comunicado para a imprensa.

Ao falar sobre as vantagens do computador em relação a seus concorrentes e as versões anteriores para tarefas como edição de vídeo, a gerente de produto Shloka Kini mencionou uma versão vindoura do editor.

Segundo ela, a futura versão permitirá usar IA para aplicar efeitos em vídeos de forma instantânea, bem como para gerar transcrições automáticas, as quais poderão ser adicionadas ao vídeo como legendas.

O vídeo mostra brevemente o funcionamento do último recurso, o qual estará incluso no menu de efeitos do app que já conta, entre outras coisas, com opções para melhorar o áudio, a luz e a cor de um vídeo em edição.

O novo recurso, no entanto, não é apresentado como parte da Apple Intelligence — o que, como especulou o AppleInsider, pode ser porque trata-se de um recurso exclusivo de um app e não de todo o sistema operacional.