Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Final Cut Pro suportará efeitos e criação automática de legendas com IA

Douglas Nascimento
29/10/2024 • 20:00

Correndo a passos lentos atrás de concorrentes como a Adobe e a Blackmagic Design, a Apple adicionará em breve mais recursos de inteligência artificial (IA) ao Final Cut Pro, seu aplicativo proprietário de edição de vídeo para macOS e iPadOS.

Publicidade

A novidade foi anunciada pela própria Apple, de maneira bastante discreta, no vídeo de apresentação do novo Mac mini (com os chips M4/M4 Pro), o qual foi revelado hoje pela empresa através de um comunicado para a imprensa.

Posts relacionados

Ao falar sobre as vantagens do computador em relação a seus concorrentes e as versões anteriores para tarefas como edição de vídeo, a gerente de produto Shloka Kini mencionou uma versão vindoura do editor.

YouTube video

Segundo ela, a futura versão permitirá usar IA para aplicar efeitos em vídeos de forma instantânea, bem como para gerar transcrições automáticas, as quais poderão ser adicionadas ao vídeo como legendas.

Transcrição no Final Cut Pro

O vídeo mostra brevemente o funcionamento do último recurso, o qual estará incluso no menu de efeitos do app que já conta, entre outras coisas, com opções para melhorar o áudio, a luz e a cor de um vídeo em edição.

O novo recurso, no entanto, não é apresentado como parte da Apple Intelligence — o que, como especulou o AppleInsider, pode ser porque trata-se de um recurso exclusivo de um app e não de todo o sistema operacional.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Para além do tamanho: as diferenças entre o Mac mini (M4/M4 Pro) e seu antecessor
Próx. Post

Promoções na App Store: Fonts for iPhones & Keyboards, Math Duel: Equation Practice, Chord e mais!
Posts relacionados