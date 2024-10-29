Navegue

Firefox ganha suporte aos recursos de compartilhamento de tela do macOS Sequoia 15

Gabriel Otto
29/10/2024
A Mozilla lançou hoje a versão final do Firefox 132, que inclui várias melhorias e novos recursos. Entre os destaques, o navegador agora bloqueia cookies de terceiros com o modo Estrito da Proteção de Rastreamento Aprimorada, bloqueia favicons HTTP não servidos por HTTPS e ativa a renderização acelerada por hardware do WebRender para melhorar o desempenho gráfico.

O Firefox 132 também aprimora a opção “Copiar sem rastreamento de site” e oferece suporte à ampla gama de cores WebGL no macOS e no Windows, além de incorporar suporte aos novos recursos de compartilhamento de tela no macOS Sequoia 15. E por falar no sistema da Apple, agora o navegador reabrirá automaticamente caso o Mac seja reiniciado enquanto ele estava rodando.

Usuários de Android, por sua vez, agora podem redimensionar a viewport visual ao utilizar o teclado, e a barra de endereços foi movida para o topo da tela.

Para desenvolvedores, a atualização adiciona suporte a um mecanismo de troca de chaves pós-quântica para TLS 1.3, métodos para operações eficientes em quadros de vídeo e otimização de carregamento de recursos. O suporte a HTTP/2 Push foi removido devido a problemas de compatibilidade e a versão também corrige vários problemas de segurança.

O Firefox 132 já está disponível, junto aos lançamentos do Firefox 128.4 e Firefox 115.17 ESR. Informações técnicas mais detalhadas e os binários do Firefox 132 já estão disponíveis no site oficial da Mozilla.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
