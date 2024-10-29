Navegue

Leitura de 1 minuto

Google Chrome ganha novos recursos para gerenciar o consumo de memória

Gabriel Otto
29/10/2024 • 17:55
Ícone do Google Chrome

O Google está lançando novos recursos de gerenciamento de memória no Chrome para desktop, incluindo “Alertas de problemas de desempenho” e ajustes no modo Memory Saver. Os alertas aparecem quando uma aba usa mais recursos do que deveria, permitindo que os usuários descartem ou corrijam a aba problemática.

Além disso, o Memory Saver foi atualizado com modos “Moderado”, “Equilibrado” e “Máximo”, que ajustam o gerenciamento de abas com base nas necessidades do sistema e nos hábitos de navegação.

Para acessar essas configurações, clique no menu de três pontos no canto superior direito do Chrome, acesse “Configurações” e depois a aba “Desempenho”. Lá, você encontrará o novo botão “Alertas de problemas de desempenho” e as opções de economia de memória. Essas melhorias visam facilitar o controle de abas que consomem muitos recursos e melhorar o desempenho do navegador.

Este recurso se assemelha a um já disponível no navegador Opera GX, focado em gamers, no qual existe uma aba para gerenciar o consumo da memória e da CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. do seu Mac/PC.

    Central processing unit, ou unidade central de processamento.

Gabriel Otto
