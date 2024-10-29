Navegue

Leitura de 1 minuto

iPhone 11 lidera vendas de usados na OLX após o lançamento da linha 16

Yan Avelino
29/10/2024 • 16:29
EugeneEdge / Shutterstock.com
iPhone amassado

Um levantamento realizado pela OLX revelou que o iPhone 11 foi o modelo usado mais vendido na plataforma durante o mês anterior e o mês seguinte ao lançamento da linha iPhone 16, anunciada pela Apple em setembro.

Segundo a análise da empresa, muitos consumidores aproveitam o lançamento de um novo iPhone para vender seus aparelhos antigos, enquanto outros veem nisso a chance de comprar modelos anteriores por preços mais baixos.

Com isso, o dispositivo representou 24,84% das vendas de smartphones usados na OLX nesse período. Ele está disponível por um preço médio de R$1.517, oferecendo uma economia de 18% em relação ao novo, que custa aproximadamente R$1.858.

Pesquisa da OLX sobre a popularidade do iPhone 11

Além de liderar as vendas, o iPhone 11 também se destacou como o modelo mais procurado e anunciado na plataforma, com 26,47% e 23,85% dos totais de buscas e anúncios, respectivamente.

A seguir no ranking de vendas, aparecem o iPhone 13, com 19,02% de participação, e o iPhone 12, com 16,86%.

Pesquisa da OLX sobre a popularidade do iPhone 11
Pesquisa da OLX sobre a popularidade do iPhone 11

Para quem busca economizar ao optar por um iPhone usado, o iPhone 12 oferece o maior desconto em relação ao novo, custando até 23,82% menos. Em seguida, os modelos iPhone XR e 11 também figuram como opções vantajosas. Já o iPhone 14, por ser mais recente, tem uma economia mais modesta, com um preço médio de R$4.189.

Pesquisa da OLX sobre a popularidade do iPhone 11

Segundo a OLX, os dados mostram que os brasileiros preferem iPhones que oferecem um bom equilíbrio entre preço e recursos — especialmente agora que os iPhones 16 foram lançados no Brasil com preços a partir de R$7,8 mil.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
