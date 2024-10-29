Mac Pro agora também inclui acessórios com portas USB-C; venda é suspensa no Brasil

Não foi só o iMac de 24 polegadas com o chip M4 que recebeu acessórios com portas USB-C ontem, não. Embora não tenha ganhado nenhum upgrade em matéria de hardware, o Mac Pro também foi “atualizado” com um Magic Keyboard e um Magic Mouse equipados com a porta mais moderna, colocando um ponto final para o conector Lightning nos computadores da Maçã.

Além desses acessórios, é claro, a Apple também está incluindo um cabo USB-C para USB-C em vez de USB-C para Lightning na caixa do seu computador mais poderoso, o qual segue equipado com o chip M2 Ultra. Compradores, é claro, também têm a opção de configurar o desktop com um Magic Trackpad (também com USB-C) no lugar no Magic Mouse ou de encomendar ambos os acessórios.

É por essa razão, inclusive, que o Mac Pro está atualmente indisponível para compra no Brasil, apesar de não ter recebido nenhuma novidade substancial. A explicação mais provável para isso é de que os novos acessórios ainda não foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — e, como eles vêm inclusos na caixa do computador, sua venda teve de ser suspensa.

Caso você tenha perdido, os novos Magic Keyboard, Mouse e Trackpad com portas USB-C foram anunciados pela Apple ontem junto ao novo iMac de 24″, que recebeu não só o chip M4, mas algumas outras melhorias interessantes, como duas portas Thunderbolt 4 extras no modelo mais caro e uma opção de vidro nano-texture (antirreflexiva) — sem contar 16GB de memória unificada no modelo mais básico.

