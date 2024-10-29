Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Mac Pro agora também inclui acessórios com portas USB-C; venda é suspensa no Brasil

Bruno Cardoso
29/10/2024 • 09:30

Não foi só o iMac de 24 polegadas com o chip M4 que recebeu acessórios com portas USB-C ontem, não. Embora não tenha ganhado nenhum upgrade em matéria de hardware, o Mac Pro também foi “atualizado” com um Magic Keyboard e um Magic Mouse equipados com a porta mais moderna, colocando um ponto final para o conector Lightning nos computadores da Maçã.

Publicidade

Além desses acessórios, é claro, a Apple também está incluindo um cabo USB-C para USB-C em vez de USB-C para Lightning na caixa do seu computador mais poderoso, o qual segue equipado com o chip M2 Ultra. Compradores, é claro, também têm a opção de configurar o desktop com um Magic Trackpad (também com USB-C) no lugar no Magic Mouse ou de encomendar ambos os acessórios.

É por essa razão, inclusive, que o Mac Pro está atualmente indisponível para compra no Brasil, apesar de não ter recebido nenhuma novidade substancial. A explicação mais provável para isso é de que os novos acessórios ainda não foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — e, como eles vêm inclusos na caixa do computador, sua venda teve de ser suspensa.

Caso você tenha perdido, os novos Magic Keyboard, Mouse e Trackpad com portas USB-C foram anunciados pela Apple ontem junto ao novo iMac de 24″, que recebeu não só o chip M4, mas algumas outras melhorias interessantes, como duas portas Thunderbolt 4 extras no modelo mais caro e uma opção de vidro nano-texture (antirreflexiva) — sem contar 16GB de memória unificada no modelo mais básico.

Mac Pro (miniatura)
Comprar Mac Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$76.499,10
Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x
Versão: torre ou rack
Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)
Memória: 64GB, 128GB ou 192GB
Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios
Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Recurso Tap to Pay chega a mais cinco países da Europa
Próx. Post

Baixe os wallpapers oficiais do iMac de 24 polegadas com o chip M4!
Posts relacionados