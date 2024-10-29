Navegue

Novo Mac mini custará a partir de R$7.500 no Brasil; novo cabo Thunderbolt 5 Pro é lançado

Pedro Henrique Nunes
29/10/2024 • 12:59
Leitura de 1 minuto

Depois de muitos anos usando o mesmo design, o Mac mini finalmente foi repaginado, agora ainda menor e mais poderoso, equipado com os processadores M4 ou M4 Pro.

Como sempre, a empresa aproveitou o lançamento para atualizar os preços das máquinas aqui no Brasil.

O curioso é que, mesmo com os aumentos vistos em iPhones e Apple Watches deste ano, o modelo de entrada segue custando o mesmo que a geração anterior — mesmo cenário do mercado americano.

Vamos aos preços?! 😉

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
Mac mini (M2, 8GB de memória, 256GB de SSD)R$7.500Mac mini (M4, 16GB de memória, 256GB de SSD)R$7.5000%
Mac mini (M2, 8GB de memória, 512GB de SSD)R$9.500Mac mini (M4, 16GB de memória, 512GB de SSD)R$9.900+4,2%
Mac mini (M4, 24GB de memória, 512GB de SSD)R$12.300
Mac mini (M2 Pro, 16GB de memória, 512GB de SSD)R$15.800Mac mini (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD)R$17.000+7,5%

Novo cabo Thunderbolt 5 Pro

Além dos novos Macs mini, a Apple também aproveitou para colocar à venda em sua loja um novo cabo Thunderbolt 5 Pro (USB-C) com 1 metro de comprimento — já que o modelo com chip M4 Pro é equipado com portas compatíveis com esse padrão.

Cabo Thunderbolt 5

Com ele, é possível atingir velocidades de transferência de até 120Gbps e uma potência de recarga de até 240W. E, vale, notar, ele é retrocompatível com Thunderbolt 3 e 4, bem como com a interface USB-C (USB4).

Nos Estados Unidos, ele custa US$70; no Brasil, ele sai a R$730. Alguém vai encarar? 🤑

Mac mini (miniatura)
Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
