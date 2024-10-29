Novo Mac mini custará a partir de R$7.500 no Brasil; novo cabo Thunderbolt 5 Pro é lançado

Depois de muitos anos usando o mesmo design, o Mac mini finalmente foi repaginado, agora ainda menor e mais poderoso, equipado com os processadores M4 ou M4 Pro.

Como sempre, a empresa aproveitou o lançamento para atualizar os preços das máquinas aqui no Brasil.

O curioso é que, mesmo com os aumentos vistos em iPhones e Apple Watches deste ano, o modelo de entrada segue custando o mesmo que a geração anterior — mesmo cenário do mercado americano.

Vamos aos preços?! 😉

Novo cabo Thunderbolt 5 Pro

Além dos novos Macs mini, a Apple também aproveitou para colocar à venda em sua loja um novo cabo Thunderbolt 5 Pro (USB-C) com 1 metro de comprimento — já que o modelo com chip M4 Pro é equipado com portas compatíveis com esse padrão.

Com ele, é possível atingir velocidades de transferência de até 120Gbps e uma potência de recarga de até 240W. E, vale, notar, ele é retrocompatível com Thunderbolt 3 e 4, bem como com a interface USB-C (USB4).

Nos Estados Unidos, ele custa US$70; no Brasil, ele sai a R$730. Alguém vai encarar? 🤑

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

