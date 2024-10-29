Novo Mac mini é anunciado com design renovado, mais portas e chips M4/M4 Pro

Depois do iMac de 24″ e de novos periféricos USB-C, ontem, a Apple revelou hoje — após muita expectativa (e até um vazamento de última hora) —, por meio de um comunicado para a imprensa, o novo Mac mini, o qual é equipado com chips da série M4. Além da óbvia atualização de processador, o computador ganhou o seu primeiro grande redesenho desde 2010.
Apesar de o anúncio ter sido feito pelo seu site, a Apple divulgou um vídeo com a apresentação do novo Mac mini:
Quando olhamos para o design do novo Mac mini, logo de cara percebemos que ele está bem menor (embora mais alto) que o modelo com o chip M2, num tamanho (de 12,7×12,7cm, menos da metade do anterior) que se aproxima bastante ao da Apple TV 4K, por exemplo — o que certamente eleva ainda mais o nível de portabilidade do menor computador já criado pela Apple. Para a tristeza de alguns, porém, ele continua vindo apenas em uma cor: a prateada.
Assim como na geração anterior, o novo Mac mini será comercializado em duas variantes: uma com o chip M4 (o qual já conhecemos bem desde o primeiro semestre, graças aos iPads Pro) e outra com o M4 Pro, o qual também foi apresentado hoje pela Maçã.
Enquanto o chip M4 tem até 10 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. (6 de eficiência e até 4 de desempenho) e até 10 núcleos de GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico., o M4 Pro é equipado com uma CPU de de até 14 núcleos (10 de eficiência e 4 de desempenho) e uma GPU de até 20 núcleos. Segundo a Apple, o novo chip é até 1,8x mais poderoso em CPU e até 2,2x mais poderoso em GPU que o M1.
Seguindo o recém-lançamento da Apple Intelligence, a Maçã deu bastante destaque a tarefas de inteligência artificial. O M4 Pro, por exemplo, conta com um Neural Engine 3x mais potente que o do M1. No mais, enquanto o M4 vem com um mínimo de 16GB de memória unificada, o M4 Pro parte de 24GB, podendo ser configurado até com 64GB com 273GB/s de banda de memória.
As duas variantes também continuam com uma diferença em termos de conectividade, mas com uma mudança positiva. Isso porque ambas têm agora cinco portas Thunderbolt/USB-C (duas delas na parte frontal), enquanto as três traseiras são Thunderbolt 4 no modelo M4 e, pela primeira vez, Thunderbolt 5 no modelo M4 Pro — prometendo transferências de até 120Gbps! Ambos perderam todas as portas USB-A, vale notar, mas mantêm a saída de 3,5mm frontal (com suporte a fones de ouvido de alta impedância), bem como uma HDMI e uma Gigabit Ethernet (configurável a 10Gb Ethernet) traseiras.
O novo Mac mini é também o primeiro Mac totalmente neutro em carbono, com uma redução de mais de 80% nas emissões de gases de efeito estufa em seus materiais, fabricação, transporte e uso por consumidores.
No Brasil, o Mac mini com o chip M4 custará a partir de R$7.500, enquanto o modelo com o M4 Pro sairá a partir de R$17.000, a depender da configuração. Nos EUA, eles saem por US$600 e US$1.400 respectivamente; já em Portugal, por 730€ e 1.680€.
Ele já está em pré-venda internacional e começará a chegar para consumidores na sexta-feira da semana que vem, dia 8 de novembro.
