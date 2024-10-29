Para além do tamanho: as diferenças entre o Mac mini (M4/M4 Pro) e seu antecessor

De cara nova, o novo Mac mini foi oficialmente apresentado hoje pela Apple com os chips M4 e M4 Pro, mas as diferenças entra a nova versão do desktop e o seu antecessor, o qual foi introduzido no início do ano passado, estão longe de parar por aí.

Além do design diminuto, temos mudanças envolvendo a seleção de portas do aparelho, a memória unificada e até mesmo os materiais que compõem o computador, que agora está bem mais amigável ao meio ambiente.

A seguir, você confere um comparativo completo com todas as diferenças entre a versão mais recente do Mac mini e o modelo de 2023. 😉

Design

Começando pelo mais óbvio, o design do novo Mac mini é, com certeza, sua mudança mais significativa. Consideravelmente menor, o computador tem dimensões que se aproximam mais da Apple TV 4K de terceira geração que do seu antecessor direto, como é possível notar na imagem abaixo:

Outra mudança um tanto quanto chamativa é a presença de duas portas USB-C (USB 3.1 de até 10Gbps) na parte frontal do Mac mini — algo inédito para o desktop, que até então trazia todas as suas portas na parte traseira. Há também uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, a qual fica logo ao lado do indicador de status (aquela luz LED branca).

Indo agora para a parte de trás, pessoas mais atentas vão perceber que as antigas saídas de ar não estão mais lá. Isso porque elas foram reposicionadas para a parte de baixo do Mac mini — mais especificamente em volta da sua base circular, que continua trazendo uma inscrição com o nome do produto.

Outro detalhe que foi para a parte inferior do computador, curiosamente, é o botão de liga/desliga. Além disso, seu cabo de energia agora é trançado — e a fonte continua, como antes, dentro do Mac.

Por falar na saída de ar, a Apple introduziu um sistema de refrigeração redesenhado que “suga” ar do ambiente ao redor e o faz circular pelos vários níveis internos do computador até ser ventilado de volta para fora, também pela base.

Para termos uma noção melhor do quão menor está o Mac mini, eis as dimensões exatas do novo computador em relação ao seu antecessor:

Mac mini (M2) Mac mini (M2 Pro) Mac mini (M4) Mac mini (M4 Pro) Altura 3,58cm 3,58cm 5cm 5cm Largura 19,7cm 19,7cm 12,7cm 12,7cm Profundidade 19,7cm 19,7cm 12,7cm 12,7cm Peso 1,18kg 1,28kg 0,67kg 0,73kg

Uma semelhança entre os dois modelos, no entanto, é que ambos vêm apenas numa opção de cor: prateada — o que provavelmente decepcionará algumas pessoas, como as que estavam esperando por um Mac mini em um tom escuro.

De acordo com a Apple, o novo Mac mini é também o primeiríssimo Mac na história a ser totalmente neutro em carbono. A empresa conseguiu reduzir em mais de 80% as emissões de gases de efeito estufa relacionadas aos seus materiais, à sua fabricação, ao seu transporte e ao seu uso por consumidores.

Conectividade

O modelo anterior vinha com uma porta Ethernet, uma HDMI, duas USB-A e uma saída de 3,5mm compatível com fones de ouvido de alta impedância. O modelo com chip M2, porém, contava com apenas duas portas Thunderbolt 4 (USB-C, até 40Gbps) compatíveis com USB4 (até 40Gbps) e DisplayPort 1.4 , contra quatro do M2 Pro.

Já o novo Mac mini vem, além das portas citadas na seção anterior, com uma porta Gigabit Ethernet, uma HDMI e três Thunderbolt 4 (USB-C, até 40Gbps) as quais são compatíveis com USB4 (até 40Gbps) e DisplayPort 1.4. Caso você opte pelo modelo com o M4 Pro, terá ao seu dispor três portas Thunderbolt 5 (até 120Gbps, USB-C) em vez de Thunderbolt 4, a qual também suporta USB4 (até 40Gbps) e DisplayPort 2.1.

O Mac mini com o chip M2 suporta até dois monitores externos, sendo um com resolução de até 6K a 60Hz e outro com resolução de até 5K a 60Hz. Já o modelo com o M2 Pro suporta até três monitores (dois com resolução de até 6K a 60Hz e um com resolução de até 4K a 60Hz). Com o M4, o Mac mini é compatível com até três monitores externos, sendo um monitor 6K a 60hz e outro 5K a 60Hz. Já o M4 Pro é compatível com até três monitores 6K a 60Hz.

Em matéria de conexão sem fio, todos os modelos de ambas as gerações vêm com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Nada mudou, aqui.

Processamento, memória e armazenamento

O modelo anterior do Mac mini podia ser configurado com o chip M2, que tinha uma CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) e uma GPU de 10 núcleos; já o chip M2 Pro trazia (dependendo da configuração) uma CPU de 10 ou 12 núcleos e uma GPU com 16 ou 19 núcleos. Todos os chips trazem um Neural Engine de 16 núcleos, capaz de processar 15,8 trilhões de operações por segundo.

O novo Mac mini, por sua vez, vem com uma CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de 10 núcleos com traçado de raios acelerado por hardware na versão com o chip M4. Se você optar pelo modelo com o M4 Pro, terá — dependendo da versão — uma CPU de 12 ou 14 núcleos e uma GPU de 16 ou 20 núcleos também com traçado de raios acelerado por hardware. Já o Neural Engine desses chips também tem 16 núcleos, mas é mais rápido (38 trilhões de operações por segundo).

Enquanto o Mac mini com o chip M2 podia ser configurado com 8GB, 16GB ou 24GB de memória unificada, o modelo com o M2 Pro vinha com opções de 16GB e 32GB. O chip mais básico também tem uma largura de banda da memória de 100GB/s e o mais caro, de 200GB/s.

Um ótima notícia envolvendo o modelo mais recente é que agora ele vem com, no mínimo, 16GB de memória unificada no seu modelo mais básico, e não mais 8GB. A versão com o chip M4 também pode ser configurada com 24GB ou 32GB, trazendo uma largura de banda da memória de 120GB/s. Já o Mac mini com o chip M4 Pro vem agora com, no mínimo, 24GB de memória, em vez de 16GB. Ele também pode ser configurado com 32GB ou 64GB, além de ter uma largura de banda da memória de 273GB/s.

As opções de armazenamento do Mac mini com o M4 permaneceram completamente inalteradas, com o SSD indo de 256GB até 2TB. Essa situação se repete para o modelo com o M4 Pro, que inicia o armazenamento em 512GB por padrão, mas pode ser configurado com 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB.

Preços

O Mac mini com o M2 saía a partir de R$7.500 no Brasil, enquanto que a versão com o M2 Pro iniciava-se em R$15.800 por aqui. Embora o preço mínimo tenha se mantido para o modelo mais básico da versão mais recente, o Mac mini com o chip M4 Pro sai agora por R$17.000 — um aumento de R$1.200 (+7,5%)!

Os Macs mini com os chips M4 e M4 Pro já estão em pré-venda em vários países do mundo (como Estados Unidos e Portugal) e começarão a chegar para consumidores na sexta-feira da semana que vem, dia 8 de novembro.

