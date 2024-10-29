Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Fonts for iPhones & Keyboards, Math Duel: Equation Practice, Chord e mais!

Marcelo Melo
29/10/2024 • 20:29

Nesta terça-feira de lançamento da mais nova versão do Mac mini, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Fonts for iPhones & Keyboards, criado pelo pessoal da App Toro, é um aplicativo para quem gosta de… fontes!

Pesquise por categorias, baixe e instale fontes no seu dispositivo, que podem ser utilizadas em aplicativos como o Pages, o Keynote, o PowerPoint e o Word. Você também encontrará símbolos e caracteres especiais que podem ser enviados em mensageiros como o WhatsApp e o próprio Mensagens.

São mais de 1.000 fontes disponíveis! Confira, abaixo, como instalar o teclado que lhe dá acesso às fontes no iOS/iPadOS:

YouTube video

Na oferta especial do Indie App Santa, você terá acesso à versão Unlimited, sem custo. Para obter a oferta especial, abra o aplicativo e selecione “Unlimited 0.00”, na parte inferior da tela, e confirme a compra interna — uma economia de R$60/ano!

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Jogos

Diversão matemática.

Publicidade

Jogo de esporte.

Puzzles.

Aplicativos

Criação musical.

Publicidade

Para colorir.

Utilitário de cores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Final Cut Pro suportará efeitos e criação automática de legendas com IA
Próx. Post

Como fechar todas as abas do Safari no Mac, com exceção da que está ativa
Posts relacionados