Promoções na App Store: Fonts for iPhones & Keyboards, Math Duel: Equation Practice, Chord e mais!

Nesta terça-feira de lançamento da mais nova versão do Mac mini, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Fonts for iPhones & Keyboards, criado pelo pessoal da App Toro, é um aplicativo para quem gosta de… fontes!

Pesquise por categorias, baixe e instale fontes no seu dispositivo, que podem ser utilizadas em aplicativos como o Pages, o Keynote, o PowerPoint e o Word. Você também encontrará símbolos e caracteres especiais que podem ser enviados em mensageiros como o WhatsApp e o próprio Mensagens.

São mais de 1.000 fontes disponíveis! Confira, abaixo, como instalar o teclado que lhe dá acesso às fontes no iOS/iPadOS:

Na oferta especial do Indie App Santa, você terá acesso à versão Unlimited, sem custo. Para obter a oferta especial, abra o aplicativo e selecione “Unlimited 0.00”, na parte inferior da tela, e confirme a compra interna — uma economia de R$60/ano!

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Jogos

Diversão matemática.

Publicidade

Jogo de esporte.

Puzzles.

Aplicativos

Criação musical.

Publicidade

Para colorir.

Utilitário de cores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀