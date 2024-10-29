Promoções na App Store: Fonts for iPhones & Keyboards, Math Duel: Equation Practice, Chord e mais!

Nesta terça-feira de lançamento da mais nova versão do Mac mini, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O Fonts for iPhones & Keyboards, criado pelo pessoal da App Toro, é um aplicativo para quem gosta de… fontes!
Pesquise por categorias, baixe e instale fontes no seu dispositivo, que podem ser utilizadas em aplicativos como o Pages, o Keynote, o PowerPoint e o Word. Você também encontrará símbolos e caracteres especiais que podem ser enviados em mensageiros como o WhatsApp e o próprio Mensagens.
São mais de 1.000 fontes disponíveis! Confira, abaixo, como instalar o teclado que lhe dá acesso às fontes no iOS/iPadOS:
Na oferta especial do Indie App Santa, você terá acesso à versão Unlimited, sem custo. Para obter a oferta especial, abra o aplicativo e selecione “Unlimited 0.00”, na parte inferior da tela, e confirme a compra interna — uma economia de R$60/ano!
Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:
Jogos
Diversão matemática.
Jogo de esporte.
Puzzles.
Aplicativos
Criação musical.
Para colorir.
Utilitário de cores.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀