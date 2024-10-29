Quais dispositivos são compatíveis com a Apple Intelligence?

A Apple Intelligence finalmente chegou, junto ao iOS 18.1, ao iPadOS 18.1 e ao macOS Sequoia 15.1!
É bom atentar-se de que nem todas as funções da IA da Maçã chegaram de uma só vez — trata-se de um longo processo para tornar os dispositivos ainda mais inteligentes, e que só será completado provavelmente no fim do ano que vem.
Além disso, há ainda a restrição de país (por ora, ela está disponível apenas em inglês dos Estados Unidos) e também de dispositivos.
Se você está pretendendo comprar um iPhone, um iPad ou um Mac e quer saber se ele rodará a Apple Intelligence, nós ajudamos — afinal, longevidade é uma das grandes vantagens de se ter um produto da Apple.
iPhones compatíveis com a Apple Intelligence
- iPhones 15 Pro e 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhones 16 e 16 Plus
- iPhones 16 Pro e 16 Pro Max
iPads compatíveis com a Apple Intelligence
- iPads mini (com chip A17 Pro ou posteriores)
- iPads Air (com chip M1 ou posteriores)
- iPads Pro (com chip M1 ou posteriores)
Macs compatíveis com a Apple Intelligence
- MacBooks Air (com chip M1 e posteriores)
- MacBooks Pro (com chip M1 e posteriores)
- iMacs (com chip M1 e posteriores)
- Macs mini (com chip M1 e posteriores)
- Macs Studio (com chip M1 Max e posteriores)
- Macs Pro (com chip M2 Ultra e posteriores)
E aí, ansioso(a) para testar as novidades da IA da Maçã? 🙂
