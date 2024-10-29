Navegue

Apple Intelligence na linha iPhone 16

Quais dispositivos são compatíveis com a Apple Intelligence?

Pedro Henrique Nunes
29/10/2024
A Apple Intelligence finalmente chegou, junto ao iOS 18.1, ao iPadOS 18.1 e ao macOS Sequoia 15.1!

É bom atentar-se de que nem todas as funções da IA da Maçã chegaram de uma só vez — trata-se de um longo processo para tornar os dispositivos ainda mais inteligentes, e que só será completado provavelmente no fim do ano que vem.

Além disso, há ainda a restrição de país (por ora, ela está disponível apenas em inglês dos Estados Unidos) e também de dispositivos.

Se você está pretendendo comprar um iPhone, um iPad ou um Mac e quer saber se ele rodará a Apple Intelligence, nós ajudamos — afinal, longevidade é uma das grandes vantagens de se ter um produto da Apple.

iPhones compatíveis com a Apple Intelligence

  • iPhones 15 Pro e 15 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhones 16 e 16 Plus
  • iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

iPads compatíveis com a Apple Intelligence

  • iPads mini (com chip A17 Pro ou posteriores)
  • iPads Air (com chip M1 ou posteriores)
  • iPads Pro (com chip M1 ou posteriores)

Macs compatíveis com a Apple Intelligence

  • MacBooks Air (com chip M1 e posteriores)
  • MacBooks Pro (com chip M1 e posteriores)
  • iMacs (com chip M1 e posteriores)
  • Macs mini (com chip M1 e posteriores)
  • Macs Studio (com chip M1 Max e posteriores)
  • Macs Pro (com chip M2 Ultra e posteriores)

E aí, ansioso(a) para testar as novidades da IA da Maçã? 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
