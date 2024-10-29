Navegue

Leitura de 1 minuto

Recurso Tap to Pay chega a mais cinco países da Europa

Douglas Nascimento
29/10/2024 • 08:45
Divulgação/Apple

A Apple anunciou hoje mais uma expansão do excelente recurso Tap to Pay, que permite receber pagamentos por aproximação em aplicativos compatíveis usando o iPhone.

Agora, a novidade está chegando a mais países na Europa — especificamente para residentes da Áustria, da Irlanda, da República Tcheca, da Romênia e da Suécia.

Segundo a Maçã, as empresas financeiras Adyen, SumUp e Viva.com são as primeiras a suportar o Tap to Pay no iPhone em todos os cinco países da expansão, enquanto outras estão disponíveis especificamente em alguns deles.

Com o Tap to Pay no iPhone, os comerciantes podem aceitar pagamentos sem contato por meio de um aplicativo iOS compatível em um iPhone Xs ou posterior executando a versão mais recente do iOS.

Como de praxe, o Tap to Pay suporta por lá cartões de crédito e débito das principais bandeiras de pagamento disponíveis no mercado, incluindo American Express, Discover, Mastercard e Visa.

via AppleInsider

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
