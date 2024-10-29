Navegue

Vídeo: AirPods Pro 2 como aparelho auditivo — veja como funciona!

Rafael Fischmann
29/10/2024 • 10:00
Com a liberação recente do iOS 18.1 (bem como do iPadOS 18.1 e do macOS Sequoia 15.1), agora os AirPods Pro 2 podem oficialmente tornar-se aparelhos auditivos.

E é sobre isso que falamos no nosso vídeo de hoje, mostrando o que são essas novidades, como realizar um teste auditivo (audiometria) usando os AirPods Pro 2 e depois ativar a Assistência Auditiva, bem como tratamos do seu ainda pendente — exceto nos Estados Unidos e no Canadá — recurso de proteção auditiva.

Conforme a Apple lista nessa página, os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 infelizmente ainda não estão disponíveis no Brasil — mas dois deles já funcionam em Portugal e vários outros países.

Que isso tudo expanda-se globalmente bem rápido! 🙏🏼

Rafael Fischmann
