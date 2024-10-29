Xiaomi revela novos produtos e app que integra seus dispositivos aos da Apple

A Xiaomi anunciou hoje sua mais nova linha de produtos. Entre os destaques, estão os smartphones Xiaomi 15 e 15 Pro, o Xiaomi Watch S4 e a Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Publicidade

O Xiaomi 15, equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, é um dos primeiros smartphones a adotar essa tecnologia, oferecendo desempenho superior e uma bateria de longa duração. Enquanto isso, o Xiaomi Watch S4 traz recursos de saúde e fitness aprimorados, enquanto o Xiaomi Smart Band 9 Pro oferece monitoramento contínuo e conectividade inteligente.

Além desses dispositivos, o Xiaomi também apresentou o HyperConnect, uma solução de conectividade que promete melhorar a eficiência e a segurança das conexões de dados.

Vejamos um pouco melhor os novos produtos!

Xiaomi 15

Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 15 custa a partir de US$620 e promete alto desempenho, com até 16GB de RAM e até 1TB de armazenamento, além de um novo sistema de resfriamento em anel. A bateria de 5.400mAh suporta carregamento rápido a 90W e carregamento sem fio a 50W.

O dispositivo também traz um leitor de digitais ultrassônico e câmeras codesenvolvidas pela Leica, incluindo uma principal de 50 megapixels, uma ultra-angular de 50MP e uma teleobjetiva de também 50MP.

Publicidade

Confira outras especificações:

Tela OLED de 6,36 polegadas com resolução 2670×1200 pixels, taxa de atualização de 120Hz e proteção Dragon Crystal;

5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

Resistência à agua e à poeira (classificação IP68);

Sistema operacional Android 15 com a interface HyperOS 2.0.

Xiaomi 15 Pro

Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 15 Pro, custando a partir de US$770, é similar ao modelo base, mas é ligeiramente maior, possui mais capacidade de bateria e mudanças nos sensores das câmeras traseiras. Ele possui uma tela OLED micro-curvada 2K de 6,73″ com taxa de atualização de 120Hz. A bateria é de 6.100mAh e tem as mesmas capacidades de carregamento do modelo base.

Publicidade

O processador é acompanhado por opções de 12GB RAM + 256GB de armazenamento, 16GB + 512GB ou 16GB + 1TB. Em termos de câmeras traseiras, o modelo Pro traz um sensor principal Light Hunter 900 de 50MP, um ultra-angular Samsung JN1 de 50MP e uma lente periscópio 5X Sony IMX858 de 50MP.

Confira as especificações:

Tela OLED 2K de 6,73″, taxa de atualização de 120Hz e proteção Dragon Crystal;

Plataforma Snapdragon 8 Elite;

Câmera frontal de 32MP (sensor OV32B40 alocado em furo central);

Leitor de digitais ultrassônico;

5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

Resistência à agua e à poeira (classificação IP68);

Bateria de 6.100mAh com carregamento rápido com fio a 90W e carregamento sem fio a 50W;

Sistema operacional Android 15 com a interface HyperOS 2.0.

Xiaomi Watch S4

Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi Watch S4 é compatível com iOS e Android, apresentando um design circular que remete aos relógios tradicionais. Feito de alumínio com uma luneta de aço inoxidável, tem 47mm de diâmetro e 12mm de espessura. Possui uma tela de 1,43″, brilho de até 2.000 nits, resolução de 466×466 pixels e mostradores personalizáveis.

O relógio estreia o HyperOS 2, que integra vários dispositivos do ecossistema Xiaomi, permitindo controle através de aplicativos, atalhos e gestos. Ele oferece mais de 150 tipos de exercícios monitorados e métricas de saúde como frequência cardíaca e nível de oxigênio no sangue, além de suporte a NFC .

A bateria do Xiaomi Watch S4 tem capacidade de 486mAh e autonomia de até 15 dias com uso normal e 5 dias com o modo de Tela Sempre Ativa (Always On-Display) ativado.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Divulgação/Xiaomi

A Xiaomi Smart Band 9 Pro foi anunciada junto à linha Xiaomi 15 na China. A nova versão possui uma tela AMOLED retangular de 1,74″, taxa de 60Hz e brilho de até 1.200 nits. A pulseira inteligente tem uma caixa de alumínio de 10,8mm de espessura, pesa 24,5 gramas e possui resistência à água (até 5ATM).

Equipado com GPS integrado, NFC para pagamentos sem contato e uma bateria que dura até 21 dias, o dispositivo é compatível com iOS e Android via aplicativo Xiaomi HyperConnect. Ele rastreia mais de 150 tipos de exercícios físicos, passos, batimentos cardíacos e sono, além de permitir a leitura de notificações e avisos de chamadas.

Disponível em três cores (rosa, prata e cinza-escuro), a Xiaomi Smart Band 9 Pro pode ser adquirida com pulseira de silicone por ¥400 (~R$323) ou de couro por ¥449 (~R$363), com opções de pulseiras vendidas separadamente.

HyperConnect

A Xiaomi também revelou hoje que o aplicativo HyperConnect agora integra seus dispositivos com produtos da Apple. Com ele, é possível compartilhar arquivos, espelhar telas, usar o MiShare e sincronizar a área de transferência com o macOS. O app também permite visualizar arquivos da suíte iWork em dispositivos Xiaomi e controlar a câmera deles com gadgets da Apple.

Além disso, o HyperConnect facilita a visualização de fotos, vídeos, músicas e notas do iPhone/iPad em TVs Xiaomi e integra-se com dispositivos vestíveis da empresa.

Ainda indisponível na App Store, o HyperConnect será compatível com dispositivos rodando iOS 14, iPadOS 14, macOS 11.0, visionOS 1.0 ou superiores, sendo que Macs precisam de chip M1 ou superior para usar os recursos avançados de compartilhamento e espelhamento de tela.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.