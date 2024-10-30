Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple TV+ anuncia sequência do filme “Plano em Família”, com Mark Wahlberg

Bruno Cardoso
30/10/2024 • 15:25

O Apple TV+ anunciou hoje a produção de uma sequência para o filme “Plano em Família” (“The Family Plan”), estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan que estreou no catálogo do serviço de streaming no final do ano passado.

Publicidade

De acordo com a Maçã, o novo filme se passará durante a época de Natal e será ambientado na Europa. Após planejar o que seriam as “férias perfeitas” para sua família, Dan Morgan (Wahlberg) vê seu passado “continuar a assombrá-los de maneiras inesperadas”.

Além de Wahlberg, Monaghan reprisará seu papel como Jessica Morgan, a esposa de Dan. Zoe Colletti e Van Crosby retornarão como Nina e Kyle Morgan, os filhos adolescentes do casal.

Wahlberg comemorou o anúncio:

Publicidade

Fazer “The Family Plan” e vê-lo se tornar um sucesso instantâneo com o público global da maneira que aconteceu foi incrivelmente gratificante. Mal podemos esperar para colaborar com nossos parceiros da Apple e da Skydance novamente nesse próximo capítulo para a família Morgan, já que suas férias europeias inevitavelmente dão errado.

O diretor e produtor executivo do longa, Simon Cellan Jones, também compartilhou sua animação com esse novo filme:

Estou empolgado por estar de volta com os Morgans enquanto eles viajam pela Europa em busca do Natal perfeito e cheio de ação para a família.

Produzido pelo Apple Original Films em parceria com a Skydance Media, o filme terá novamente o roteiro de David Coggeshall. David Ellison, Dana GoldbergDon Granger são produtores pela Skydance, ao lado de Wahlberg e Stephen Levinson (pela Municipal Pictures). John G. Scotti é creditado como produtor executivo.

A sequência de “Plano em Família” ainda não tem data para estrear. O primeiro filme, no entanto, já pode ser conferido no Apple TV+.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Chip M4 Max tem dois mecanismos de codificação e até 128GB de memória
Próx. Post

Edição Ultimate de Cyberpunk 2077 será lançada para Mac no ano que vem
Posts relacionados