Apple TV+ anuncia sequência do filme “Plano em Família”, com Mark Wahlberg

O Apple TV+ anunciou hoje a produção de uma sequência para o filme “Plano em Família” (“The Family Plan”), estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan que estreou no catálogo do serviço de streaming no final do ano passado.
De acordo com a Maçã, o novo filme se passará durante a época de Natal e será ambientado na Europa. Após planejar o que seriam as “férias perfeitas” para sua família, Dan Morgan (Wahlberg) vê seu passado “continuar a assombrá-los de maneiras inesperadas”.
Além de Wahlberg, Monaghan reprisará seu papel como Jessica Morgan, a esposa de Dan. Zoe Colletti e Van Crosby retornarão como Nina e Kyle Morgan, os filhos adolescentes do casal.
Wahlberg comemorou o anúncio:
Fazer “The Family Plan” e vê-lo se tornar um sucesso instantâneo com o público global da maneira que aconteceu foi incrivelmente gratificante. Mal podemos esperar para colaborar com nossos parceiros da Apple e da Skydance novamente nesse próximo capítulo para a família Morgan, já que suas férias europeias inevitavelmente dão errado.
O diretor e produtor executivo do longa, Simon Cellan Jones, também compartilhou sua animação com esse novo filme:
Estou empolgado por estar de volta com os Morgans enquanto eles viajam pela Europa em busca do Natal perfeito e cheio de ação para a família.
Produzido pelo Apple Original Films em parceria com a Skydance Media, o filme terá novamente o roteiro de David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger são produtores pela Skydance, ao lado de Wahlberg e Stephen Levinson (pela Municipal Pictures). John G. Scotti é creditado como produtor executivo.
A sequência de “Plano em Família” ainda não tem data para estrear. O primeiro filme, no entanto, já pode ser conferido no Apple TV+.
