Assinantes da Proton VPN já podem aproveitar o serviço na Apple TV

Bruno Cardoso
30/10/2024 • 17:05
Aplicativo da Proton VPN para a Apple TV

É assinante da Proton VPN e tem uma Apple TV? Pois saiba que o serviço acabou de lançar um aplicativo para a set-top box da Maçã, permitindo que usuários acessem o conteúdo que desejarem não importa de onde estejam.

Publicidade

A Apple TV, vale lembrar, suporta as chamadas redes privadas virtuais (ou simplesmente VPN, na sigla em inglês) desde o lançamento do tvOS 17, ocorrido no ano passado. Desde então, vimos vários serviços do tipo lançarem os seus próprios apps para o dispositivo, como a NordVPN, a Surfshark VPN, a Atlas VPN e a ExpressVPN.

Aplicativo da Proton VPN para a Apple TV

Segundo o serviço, o novo app dá acesso aos mais de 8.500 servidores da Proton VPN espalhados por 112 países, além de aumentar a segurança da sua conexão ao impedir que terceiros — incluindo o seu provedor de internet — monitorem sua navegação, tenham acesso à sua localização ou coletem seus dados.

A maior vantagem de ter uma VPN configurada na sua Apple TV, porém, é ter a possibilidade de alterar a localização da sua configuração para desbloquear acesso a conteúdos que não estão disponíveis no seu país. Isso inclui filmes e séries em serviços de streaming específicos e até plataformas inteiras.

Publicidade

De acordo com David Peterson, gerente geral da Proton VPN, esse app era uma das coisas mais pedidas por usuários da ferramenta. Ele também anunciou, sem muitos rodeios, a compatibilidade da Proton VPN com o Apple Vision Pro.

Sempre bom ter mais opções, não é verdade? 🙂

via ZDNET

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
