Assinantes da Proton VPN já podem aproveitar o serviço na Apple TV

É assinante da Proton VPN e tem uma Apple TV? Pois saiba que o serviço acabou de lançar um aplicativo para a set-top box da Maçã, permitindo que usuários acessem o conteúdo que desejarem não importa de onde estejam.

Publicidade

A Apple TV, vale lembrar, suporta as chamadas redes privadas virtuais (ou simplesmente VPN, na sigla em inglês) desde o lançamento do tvOS 17, ocorrido no ano passado. Desde então, vimos vários serviços do tipo lançarem os seus próprios apps para o dispositivo, como a NordVPN, a Surfshark VPN, a Atlas VPN e a ExpressVPN.

Segundo o serviço, o novo app dá acesso aos mais de 8.500 servidores da Proton VPN espalhados por 112 países, além de aumentar a segurança da sua conexão ao impedir que terceiros — incluindo o seu provedor de internet — monitorem sua navegação, tenham acesso à sua localização ou coletem seus dados.

A maior vantagem de ter uma VPN configurada na sua Apple TV, porém, é ter a possibilidade de alterar a localização da sua configuração para desbloquear acesso a conteúdos que não estão disponíveis no seu país. Isso inclui filmes e séries em serviços de streaming específicos e até plataformas inteiras.

Publicidade

De acordo com David Peterson, gerente geral da Proton VPN, esse app era uma das coisas mais pedidas por usuários da ferramenta. Ele também anunciou, sem muitos rodeios, a compatibilidade da Proton VPN com o Apple Vision Pro.

Sempre bom ter mais opções, não é verdade? 🙂

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via ZDNET