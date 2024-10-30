Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

ChatGPT libera modo de voz avançado em seu app para macOS

Douglas Nascimento
30/10/2024 • 19:28
Modo de Voz Avançado do ChatGPT no macOS

Uma das principais novidades do ChatGPT 4o, o modo de voz avançado do chatbot da OpenAI finalmente chegou ao seu aplicativo para macOS — poucos meses após ele começar a dar as caras na versão mobile do software.

Publicidade

A novidade foi anunciada pelo perfil da OpenAI no X (ex-Twitter) e já está disponível na versão mais recente do ChatGPT tanto no macOS quanto no Windows — sistema que ganhou o aplicativo da IA recentemente.

Grande dia para desktops.
A Voz Avançada está agora disponível nos aplicativos para desktop no macOS e no Windows.

Com o modo de voz avançado, é possível ter conversas em tempo real mais naturais com o chatbot em relação às conversas por voz padrão. Inclusive, é possível interromper a voz a qualquer momento durante as falas.

Modo de Voz Avançado do ChatGPT no macOS

Anunciado em maio, o modo de voz foi aprimorado antes do lançamento final, principalmente devido a preocupações com segurança e qualidade, bem como após acusações de plágio envolvendo a voz usada.

Posts relacionados

O recurso, no entanto, está disponível de forma completa apenas para usuários do ChatGPT Plus (que custa US$20/mês), com apenas uma pequena demonstração mensal liberada para contas gratuitas.

Em computadores, é possível baixar o ChatGPT por essa página, enquanto no iPhone o aplicativo está disponível na App Store.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Assinantes da Proton VPN já podem aproveitar o serviço na Apple TV
Próx. Post

Parallels Desktop viabiliza função da Apple Intelligence no Windows
Posts relacionados