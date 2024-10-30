ChatGPT libera modo de voz avançado em seu app para macOS

Uma das principais novidades do ChatGPT 4o, o modo de voz avançado do chatbot da OpenAI finalmente chegou ao seu aplicativo para macOS — poucos meses após ele começar a dar as caras na versão mobile do software.

A novidade foi anunciada pelo perfil da OpenAI no X (ex-Twitter) e já está disponível na versão mais recente do ChatGPT tanto no macOS quanto no Windows — sistema que ganhou o aplicativo da IA recentemente.

Big day for desktops.



Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD — OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024 Grande dia para desktops.

A Voz Avançada está agora disponível nos aplicativos para desktop no macOS e no Windows.

Com o modo de voz avançado, é possível ter conversas em tempo real mais naturais com o chatbot em relação às conversas por voz padrão. Inclusive, é possível interromper a voz a qualquer momento durante as falas.

Anunciado em maio, o modo de voz foi aprimorado antes do lançamento final, principalmente devido a preocupações com segurança e qualidade, bem como após acusações de plágio envolvendo a voz usada.

O recurso, no entanto, está disponível de forma completa apenas para usuários do ChatGPT Plus (que custa US$20/mês), com apenas uma pequena demonstração mensal liberada para contas gratuitas.

Em computadores, é possível baixar o ChatGPT por essa página, enquanto no iPhone o aplicativo está disponível na App Store.