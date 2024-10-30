Chip M4 Max tem dois mecanismos de codificação e até 128GB de memória

A Apple anunciou hoje o chip M4 Max, o qual chegou junto aos novos MacBooks Pro — que também podem, vale notar, ser configurados com os chips M4 ou M4 Pro. Assim como estes, inclusive, o mais novo SoC 1System on a chip, ou sistema em um chip. também é fabricado a partir de um processo de 3 nanômetros.
Entre as especificações do mais novo chip topo-de-linha, a CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento. de até 16 núcleos contém 12 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência; já a GPU 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. contém até 40 núcleos. Além disso, o M4 Max suporta até 128GB de memória unificada com até 546GB/s de largura de banda da memória!
|M1 Max
|M2 Max
|M3 Max
|M4 Max
|Litografia
|5nm
|5nm+
|3nm
|3nm
|Transistores
|57 bilhões
|67 bilhões
|92 bilhões
|Não informado
|Núcleos de CPU
|10 (8 de desempenho e 2 de eficiência)
|12 (8 de desempenho e 4 de eficiência)
|até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência)
|até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência)
|Núcleos de GPU
|até 32
|até 38
|até 40
|até 40
|Memória (máx.)
|até 64GB
|até 96GB
|até 128GB
|até 128GB
O chip também contém um Media Engine aprimorado com dois mecanismos de codificação de vídeo e dois aceleradores ProRes. Ele é também o segundo chip da Apple (depois do M4 Pro) a suportar velocidades de transferência Thunderbolt 5, com capacidade de transferência de dados de até 120Gbps.
Segundo a Apple, a CPU do chip M4 Max é até 2,2x mais rápida que a do M1 Max e até 2,5x mais rápida que a do chip de PC AI mais recente. A GPU dele, por sua vez, é até 1,9x mais rápida que a do M1 Max e até 4x mais rápida que a do mais recente chip de PC AI. A empresa também informa que o novo Neural Engine tem o dobro da velocidade em relação ao componente do chip M3.
Em termos de conexões, o chip M4 Max viabiliza suporte simultâneo a até quatro monitores externos, sendo até três com resolução 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).
Também é possível conectar até três monitores externos, sendo até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI).
Com essas especificações, podemos só imaginar como será um futuro “M4 Ultra”. Apostas? 😀
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
