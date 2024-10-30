Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Chip M4 Max tem dois mecanismos de codificação e até 128GB de memória

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2024 • 15:15
Chip M4 Max

A Apple anunciou hoje o chip M4 Max, o qual chegou junto aos novos MacBooks Pro — que também podem, vale notar, ser configurados com os chips M4 ou M4 Pro. Assim como estes, inclusive, o mais novo SoC 1System on a chip, ou sistema em um chip. também é fabricado a partir de um processo de 3 nanômetros.

Publicidade

Entre as especificações do mais novo chip topo-de-linha, a CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento. de até 16 núcleos contém 12 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência; já a GPU 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. contém até 40 núcleos. Além disso, o M4 Max suporta até 128GB de memória unificada com até 546GB/s de largura de banda da memória!

M1 MaxM2 MaxM3 MaxM4 Max
Litografia5nm5nm+3nm3nm
Transistores57 bilhões67 bilhões92 bilhõesNão informado
Núcleos de CPU10 (8 de desempenho e 2 de eficiência)12 (8 de desempenho e 4 de eficiência)até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência)até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência)
Núcleos de GPUaté 32até 38até 40até 40
Memória (máx.)até 64GBaté 96GBaté 128GBaté 128GB

O chip também contém um Media Engine aprimorado com dois mecanismos de codificação de vídeo e dois aceleradores ProRes. Ele é também o segundo chip da Apple (depois do M4 Pro) a suportar velocidades de transferência Thunderbolt 5, com capacidade de transferência de dados de até 120Gbps.

Segundo a Apple, a CPU do chip M4 Max é até 2,2x mais rápida que a do M1 Max e até 2,5x mais rápida que a do chip de PC AI mais recente. A GPU dele, por sua vez, é até 1,9x mais rápida que a do M1 Max e até 4x mais rápida que a do mais recente chip de PC AI. A empresa também informa que o novo Neural Engine tem o dobro da velocidade em relação ao componente do chip M3.

Publicidade

Em termos de conexões, o chip M4 Max viabiliza suporte simultâneo a até quatro monitores externos, sendo até três com resolução 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Divulgação/Apple

Também é possível conectar até três monitores externos, sendo até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI).

Com essas especificações, podemos só imaginar como será um futuro “M4 Ultra”. Apostas? 😀

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    System on a chip, ou sistema em um chip.
  • 2
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 3
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Oferta: iPad de 10ª geração (Wi-Fi de 64GB) por R$3.000 à vista!
Próx. Post

Apple TV+ anuncia sequência do filme “Plano em Família”, com Mark Wahlberg
Posts relacionados