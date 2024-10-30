Chip M4 Max tem dois mecanismos de codificação e até 128GB de memória

A Apple anunciou hoje o chip M4 Max, o qual chegou junto aos novos MacBooks Pro — que também podem, vale notar, ser configurados com os chips M4 ou M4 Pro. Assim como estes, inclusive, o mais novo SoC também é fabricado a partir de um processo de 3 nanômetros.

Entre as especificações do mais novo chip topo-de-linha, a CPU de até 16 núcleos contém 12 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência; já a GPU contém até 40 núcleos. Além disso, o M4 Max suporta até 128GB de memória unificada com até 546GB/s de largura de banda da memória!

M1 Max M2 Max M3 Max M4 Max Litografia 5nm 5nm+ 3nm 3nm Transistores 57 bilhões 67 bilhões 92 bilhões Não informado Núcleos de CPU 10 (8 de desempenho e 2 de eficiência) 12 (8 de desempenho e 4 de eficiência) até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência) até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência) Núcleos de GPU até 32 até 38 até 40 até 40 Memória (máx.) até 64GB até 96GB até 128GB até 128GB

O chip também contém um Media Engine aprimorado com dois mecanismos de codificação de vídeo e dois aceleradores ProRes. Ele é também o segundo chip da Apple (depois do M4 Pro) a suportar velocidades de transferência Thunderbolt 5, com capacidade de transferência de dados de até 120Gbps.

Segundo a Apple, a CPU do chip M4 Max é até 2,2x mais rápida que a do M1 Max e até 2,5x mais rápida que a do chip de PC AI mais recente. A GPU dele, por sua vez, é até 1,9x mais rápida que a do M1 Max e até 4x mais rápida que a do mais recente chip de PC AI. A empresa também informa que o novo Neural Engine tem o dobro da velocidade em relação ao componente do chip M3.

Em termos de conexões, o chip M4 Max viabiliza suporte simultâneo a até quatro monitores externos, sendo até três com resolução 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Também é possível conectar até três monitores externos, sendo até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI).

Com essas especificações, podemos só imaginar como será um futuro “M4 Ultra”. Apostas? 😀

