O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Comerciais dos novos MacBooks Pro destacam o poder dos chips M4, M4 Pro e M4 Max

Eduardo Marques
30/10/2024 • 12:45

Com o lançamento dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, agora equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max, a Apple tratou de veicular dois comerciais para promover seus mais recentes produtos.

Publicidade

No primeiro, ela resolveu destacar que os novos portáveis são criados para a Apple Intelligence — não que os anteriores não sejam, afinal qualquer MacBook Pro com chip M1 ou mais recente é compatível com a IA da Maçã.

YouTube video

O MacBook Pro apresenta a linha de chips mais avançada já criada para um laptop profissional. Desempenho fenomenal de CPU de thread único e multithread, uma GPU que pode executar fluxos de trabalho com uso intensivo de gráficos com uma capacidade de resposta que acompanha a sua imaginação e ray tracing acelerado por hardware de segunda geração que torna os jogos mais imersivos e realistas do que nunca. Com memória unificada mais rápida, a família de chips M4 oferece o tipo de velocidade e capacidade de multitarefa que você nunca imaginou ser possível. O potente Neural Engine e os aceleradores de aprendizado de máquina aprimorados fazem com que os processos de IA, como aumento de escala de imagem e legendas de vídeo, sejam mais rápidos. E com a Apple Intelligence incorporada diretamente no MacBook Pro, um conjunto de ferramentas pessoais, privadas e poderosas está ao seu alcance.

No vídeo, vemos quatro profissionais destacando todas as proezas capazes de serem realizadas nos novos MacBooks Pro por conta dos chips M4, M4 Pro e M4 Max — destacando, também, a opção nano-texture para a tela, a bateria de longa duração e, é claro, todos os novos recursos disponíveis com a Apple Intelligence.

Eis o mesmo comercial publicado no canal do YouTube brasileiro, mas sem a parte da Apple Intelligence (afinal, nada de IA da Apple em português ainda):

YouTube video

No segundo vídeo, vemos um atleta (M4) num competição de levantamento de pesos demonstrando toda a sua capacidade. Esse eu curti! 🤪

YouTube video

Potência sem esforço. O novo MacBook Pro com M4 foi desenvolvido para a Apple Intelligence.

Ele oferece um desempenho incrivelmente rápido sem sacrificar a resistência da bateria.

E, graças ao potente Neural Engine, ele lida com o trabalho pesado de IA sem suar a camisa.

A Apple também disponibilizou, no seu canal do YouTube, o vídeo de apresentação dos novos MacBooks Pro —seguindo o estilo de uma keynote, detalhando todas as novidades das máquinas:

YouTube video

Os novos MacBooks Pro, vale notar, custarão a partir de R$20.000 no Brasil.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
