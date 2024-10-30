Comerciais dos novos MacBooks Pro destacam o poder dos chips M4, M4 Pro e M4 Max

Com o lançamento dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, agora equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max, a Apple tratou de veicular dois comerciais para promover seus mais recentes produtos.

No primeiro, ela resolveu destacar que os novos portáveis são criados para a Apple Intelligence — não que os anteriores não sejam, afinal qualquer MacBook Pro com chip M1 ou mais recente é compatível com a IA da Maçã.

O MacBook Pro apresenta a linha de chips mais avançada já criada para um laptop profissional. Desempenho fenomenal de CPU de thread único e multithread, uma GPU que pode executar fluxos de trabalho com uso intensivo de gráficos com uma capacidade de resposta que acompanha a sua imaginação e ray tracing acelerado por hardware de segunda geração que torna os jogos mais imersivos e realistas do que nunca. Com memória unificada mais rápida, a família de chips M4 oferece o tipo de velocidade e capacidade de multitarefa que você nunca imaginou ser possível. O potente Neural Engine e os aceleradores de aprendizado de máquina aprimorados fazem com que os processos de IA, como aumento de escala de imagem e legendas de vídeo, sejam mais rápidos. E com a Apple Intelligence incorporada diretamente no MacBook Pro, um conjunto de ferramentas pessoais, privadas e poderosas está ao seu alcance.

No vídeo, vemos quatro profissionais destacando todas as proezas capazes de serem realizadas nos novos MacBooks Pro por conta dos chips M4, M4 Pro e M4 Max — destacando, também, a opção nano-texture para a tela, a bateria de longa duração e, é claro, todos os novos recursos disponíveis com a Apple Intelligence.

Eis o mesmo comercial publicado no canal do YouTube brasileiro, mas sem a parte da Apple Intelligence (afinal, nada de IA da Apple em português ainda):

No segundo vídeo, vemos um atleta (M4) num competição de levantamento de pesos demonstrando toda a sua capacidade. Esse eu curti! 🤪

Potência sem esforço. O novo MacBook Pro com M4 foi desenvolvido para a Apple Intelligence. Ele oferece um desempenho incrivelmente rápido sem sacrificar a resistência da bateria.

E, graças ao potente Neural Engine, ele lida com o trabalho pesado de IA sem suar a camisa.

A Apple também disponibilizou, no seu canal do YouTube, o vídeo de apresentação dos novos MacBooks Pro —seguindo o estilo de uma keynote, detalhando todas as novidades das máquinas:

Os novos MacBooks Pro, vale notar, custarão a partir de R$20.000 no Brasil.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

