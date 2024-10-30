Navegue

Ícone do Safari no iOS

Como abrir o Leitor do Safari de forma automática em sites compatíveis [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
30/10/2024 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você usa o Safari como o seu navegador principal no iPhone e no iPad, já deve saber que a Apple possibilita que você oculte as distrações de sites da web usando o Leitor — uma forma mais interessante e agradável para focar apenas no texto de um determinando site/conteúdo.

O que muita gente não sabe é que a Maçã permite que você use automaticamente o Leitor em todos os sites compatíveis com esse recurso. Confira como ativar isso no seu iPhone/iPad! 🙂

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” (no fim da tela) e escolha “Safari”. Depois, selecione “Leitor” e marque a opção “Todos os Sites”.

A partir disso, todos os endereços que permitirem usar o Leitor serão abertos dessa forma — como um site de notícias, por exemplo.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
