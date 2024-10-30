Navegue

Leitura de 1 minuto

Como fechar todas as abas do Safari no Mac, com exceção da que está ativa

Pedro Henrique Nunes
30/10/2024 • 07:30
Foto de dimarik / Depositphotos
Ícone do Safari no Dock do macOS

O Safari do Mac oferece vários recursos para tornar a sua experiência com o navegador nativo da Apple ainda melhor.

Se você está trabalhando com múltiplas abas nele, saiba que é possível fechar todas elas de uma só vez — com exceção daquela a qual você estiver visualizando no momento. Confira, a seguir, como fazer isso! 👨‍💻

Com o Safari aberto com múltiplas abas no Mac, vá até aquela que não queira fechar no momento.

Depois, clique com o botão direito do mouse em cima da aba ou pressione a tecla ⌃ control enquanto clica com o botão esquerdo do mouse. Para finalizar, selecione “Fechar as Outras Abas”.

Assim, todas as abas do navegador serão fechadas, com exceção daquela que estiver ativa no momento.

via iGeeksBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
