Como fechar todas as abas do Safari no Mac, com exceção da que está ativa

O Safari do Mac oferece vários recursos para tornar a sua experiência com o navegador nativo da Apple ainda melhor.

Publicidade

Se você está trabalhando com múltiplas abas nele, saiba que é possível fechar todas elas de uma só vez — com exceção daquela a qual você estiver visualizando no momento. Confira, a seguir, como fazer isso! 👨‍💻

Com o Safari aberto com múltiplas abas no Mac, vá até aquela que não queira fechar no momento.

Depois, clique com o botão direito do mouse em cima da aba ou pressione a tecla ⌃ control enquanto clica com o botão esquerdo do mouse. Para finalizar, selecione “Fechar as Outras Abas”.

Assim, todas as abas do navegador serão fechadas, com exceção daquela que estiver ativa no momento.

via iGeeksBlog