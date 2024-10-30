Configurado no talo, novo MacBook Pro passa de R$90 mil no Brasil!

Hoje mais cedo, a Apple anunciou a nova geração dos MacBooks Pro, agora equipados com os processadores M4, M4 Pro ou M4 Max.

Como já é de praxe, a Maçã reajustou os preços das novas máquinas no Brasil — reflexo da alta do dólar nos últimos meses. Apesar de o modelo topo-de-linha do MacBook Pro de 16″ com chip M4 Max custar R$50 mil, é possível gastar bem mais do que isso fazendo uma configuração personalizada da máquina.

Aproveitando isso, o MacMagazine fez uma rápida consulta aos valores máximos que é possível chegar ao equipar não só um MacBook Pro novo, como também os iMacs com chip M4 e o repaginado Mac mini com M4 ou M4 Pro no Brasil e nos Estados Unidos também. Veja só! 🤑

Equipando o iMac no talo, com o chip M4 com CPU /GPU de 10 núcleos, com 32GB de memória unificada, SSD de 2TB, tela com vidro nano-texture, Magic Trackpad e um Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico, chegamos à bagatela de US$2.980.

No Brasil, essa mesma configuração sai a R$35.570 — isso sem incluir os softwares Final Cut Pro e Logic Pro, que custam R$1.500 e R$1.000, respectivamente. Lembrando que, à vista, a Apple dá 10% de desconto.

Apenas a opção com vidro nano-texture, vale observar, adiciona US$200 (ou R$2.400) e só pode ser colocada em um modelo com chip M4 com CPU/GPU de 10 núcleos.

Disponível com chips M4 ou M4 Pro, o novo computador pequenino da Maçã também pode chegar a valores bem altos.

No caso do modelo equipado com o processador M4 Pro no talo (com uma CPU de 14 núcleos e uma GPU de 20 núcleos), memória unificada de 64GB, SSD de 8TB e porta Gigabit Ethernet de 10Gb, o preço chega a US$4.700 nos EUA ou R$56.600 no nosso país — mas se você quiser economizar 10%, pode pagar à vista.

Ambos os valores não incluem os softwares profissionais Final Cut Pro e Logic Pro, que podem ser comprados em algum momento posterior.

Os últimos lançamentos da semana foram os novos MacBooks Pro de 14″ e 16″. Por serem notebooks voltados a quem quer o melhor para trabalhar com as tarefas mais pesadas — porém, com mobilidade —, os preços também refletem isso.

O modelo de 16″ com o chip M4 Max no talo (com CPU de 16 núcleos e GPU de 40 núcleos), vidro nano-texture, 128GB de memória unificada e SSD de 8TB sai a US$7.350 ou… R$90.200! Mas calma, pagando à vista ele sai por apenas pouco mais de R$81 mil. 🤪

A tela nano-texture pode ser adicionada sem nenhum desses extras por US$150 a mais (ou R$1.800 no Brasil).

Bolsos devidamente preparados?! 🤑

