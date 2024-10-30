Edição Ultimate de Cyberpunk 2077 será lançada para Mac no ano que vem

Através de um anúncio no seu site oficial, a desenvolvedora CD Projekt Red confirmou que Cyberpunk 2077, assim como sua expansão Phantom Liberty, chegará aos Macs no ano que vem.

Com uma temática sci-fi e tendo um elenco estrelado por Keanu Reeves (“John Wick”) como coprotagonista, o título também conta com Idris Elba (“Prometheus”) na interpretação de um dos personagens da expansão. A Apple, inclusive, o usou para promover os novos MacBooks Pro com chips da família M4, os quais também foram anunciados hoje.

O jogo, vale notar, foi lançado originalmente em dezembro de 2020, mas na época sofreu inúmeras críticas pelo seu mal desempenho tanto nos consoles quanto na versão para PCs, bem como pela ausência de conteúdos prometidos.

Essa situação fez com que sua desenvolvedora se comprometesse a corrigir o jogo nesses últimos quatro anos, para que alcançasse o que de fato foi proposto em sua campanha de marketing, com muitos até dizendo que, após o lançamento da expansão Phantom Liberty, o jogo acabou por ter a sua “redenção”.

Desta vez, a desenvolvedora garante que os jogadores poderão desfrutar da máxima experiência proposta pelo jogo em Macs com Apple Silicon, por meio da tecnologia Metal. O jogo também terá suporte a traçado de raios, geração de quadros e até suporte a Áudio Espacial (Spatial Audio).

Cyberpunk 2077 poderá ser adquirido — apenas em sua Ultimate Edition, que já conta como todo o conteúdo adicional pós-lançamento — tanto na Mac App Store quanto no Steam, no GOG.com e na Epic Games Store. No entanto, ele ainda não possui uma data de lançamento confirmada.