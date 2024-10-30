Eis as diferenças entre os MacBooks Pro M3 [Pro/Max] e M4 [Pro/Max]

A Apple lançou hoje os novos modelos de MacBooks Pro, equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max, elevando ainda mais o padrão de desempenho e eficiência dos seus laptops topos-de-linha.

Considerando alguns avanços, a comparação entre os novos modelos e aqueles do ano anterior — equipados com os chips M3 (e suas variantes) —, torna-se crucial para os consumidores que desejam entender as diferenças e semelhanças que podem influenciar sua escolha.

Vamos conferi-las a seguir, portanto.

Design

O design geral é praticamente o mesmo — na realidade, desde os MacBooks Pro com chips M1 Pro/Max —, incluindo o fato de estarem disponíveis em dois tamanhos (14,2 e 16,2 polegadas).

Essa semelhança se reflete também nas dimensões das máquinas, as quais são as seguintes:

MacBook Pro de 14″ (M3/M3 Pro/M3 Max) MacBook Pro de 16″ (M3 Pro/M3 Max) MacBook Pro de 14″ (M4/M4 Pro/M4 Max) MacBook Pro de 16″ (M4 Pro/M4 Max) Espessura 1,55cm 1,68cm 1,55cm 1,68cm Largura 31,26cm 35,57cm 31,26cm 35,57cm Profundidade 22,12cm 24,81cm 22,12cm 24,81cm Peso M3: 1,55kg

M3 Pro: 1,61kg

M3 Max: 1,62kg M3 Pro: 2,14kg

M3 Max: 2,16kg M4: 1,55kg

M4 Pro: 1,60kg

M4 Max: 1,62kg M4 Pro: 2,14kg

M4 Max: 2,15kg

Como é possível notar, as versões equipadas com chips mais avançados tendem a ser mais pesadas. No geral, porém, não há diferenças significativas nas medições das máquinas entre as diferentes gerações.

Cores

Além do design, tanto os MacBooks Pro com os chips da família M3 quanto os com os da família M4 apresentam as mesmas opções cores: preta-espacial e prateada.

Uma novidade, porém, é que agora até mesmo a versão de entrada do MacBook Pro (com chip M4) também pode ser adquirida na cor preta-espacial — substituindo a cor cinza-espacial do modelo da geração anterior com o chip M3.

Display

Em termos de display, ambas as gerações de MacBooks Pro compartilham algumas especificações.

No caso dos modelos de 14,2″, temos uma tela Liquid Retina XDR retroiluminada por Mini-LED com resolução de 3024×1964 pixels, suporte à ampla tonalidade de cores (P3) às tecnologias True Tone e ProMotion (taxas de atualização adaptativas de até 120Hz).

Já nos modelos de 16,2″, a tela Liquid Retina XDR também é retroiluminada por Mini-LED e possui uma resolução de 3456×2234 pixels, além do mesmo suporte à ampla tonalidade de cores e às tecnologias True Tone e ProMotion.

Divulgação/Apple

Com relação ao brilho, ambos as gerações oferecem, em todos os tamanhos, brilho de XDR de até 1.000 nits constante (na tela toda), com pico de 1.600 nits (somente conteúdo HDR ). A diferença está no brilho de SDR , o qual vai até 600 nits nos modelos com chips M3/M3 Pro/M3 Max e agora a 1.000 nits nos modelos M4/M4 Pro/M4 Max.

Processamento e armazenamento

No centro dessa comparação, estão as alterações relacionadas aos chips M3 e M4 (e suas respectivas variantes) — os quais são produzidos a partir de um processo de 3 nanômetros, vale notar.

Vamos conferir, portanto, como os números de núcleos de CPU , de GPU , de memória máxima e outros se diferem:

M3 M3 Pro M3 Max M4 M4 Pro M4 Max Núcleos de CPU 8 (4 de desempenho e 4 de eficiência) até 12 (6 de desempenho e 6 de eficiência) até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência) 10 (4 de desempenho e 6 de eficiência) até 14 (10 de desempenho e 4 de eficiência)

até 16 (12 de desempenho e 4 de eficiência) Núcleos de GPU 10 até 18 até 40 10 até 20 até 40 Memória (máx.) até 24GB até 36GB até 128GB até 32GB até 48GB até 128GB Largura de banda da memória 100GB/s 150GB/s 400GB/s 120GB/s 273GB/s 546GB/s Neural Engine 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos

Com relação às opções de armazenamento, tanto os MacBooks Pro com chip M3 quanto M4 podem ser configurados com SSDs de 512GB, 1TB e 2TB.

Já os modelos com chips M3 Pro e M4 Pro podem incluir SSDs de 512GB, 1TB, 2TB e 4TB, ao passo que as máquinas com os chips M3 Max e M4 Max podem ser configuradas com todas as opções citadas, além de também 8TB.

Conectividade

Em matéria de conectividade, o MacBook Pro de 14″ com o chip M3 possui duas portas Thunderbolt/USB 4 (USB‑C), já o modelo com chip M4 possui uma porta a mais (três ao todo), todas Thunderbolt 4. Ambos os modelos têm porta HDMI, slot para cartão SDXC, saída de 3,5mm para fones de ouvido e MagSafe 3.

Divulgação/Apple

Já no modelo de 16,2″ há a mesma quantidade de entradas (três), sendo que nas máquinas com chips M3 Pro/M3 Max elas são Thunderbolt 4 e, nos modelos M4 Pro/M 4 Max, Thunderbolt 5. Todos também contam com porta HDMI, slot para cartão SDXC, saída de 3,5mm para fones de ouvido e MagSafe 3.

Quanto ao suporte a telas, cada chip possui as seguintes especificações:

M3 Um monitor externo com resolução de até 6K a 60Hz. M3 Pro Até quatro monitores externos: até três com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Até três monitores externos: até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI). M3 Max Até quatro monitores externos: até três com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Até três monitores externos: até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI). M4 e M4 Pro Até dois monitores externos com resolução de até 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) ou um monitor externo com resolução de até 6K a 60Hz (conectado via Thunderbolt) e um monitor externo com resolução de até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Um monitor externo com resolução de 8K a 60Hz ou um monitor externo com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI). M4 Max Até quatro monitores externos: até três com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 4K a 144Hz (conectado via HDMI).

Até três monitores externos: até dois com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou um com resolução de 4K a 240Hz (conectado via HDMI).

Com relação às conexões sem fio, todos os modelos de ambas as gerações oferecem suporte ao Wi‑Fi 6E (802.11ax) e ao Bluetooth 5.3. Isso, infelizmente, não foi alterado desta vez.

Câmera, alto-falantes e microfones

Os modelos de MacBooks Pro equipados com chips M3, M3 Pro e M3 Max têm uma Câmera FaceTime HD de 1080p com processador de imagem avançado com vídeo computacional.

Já os modelos recém-anunciados, com chips M4, M4 Pro e M4 Max, possuem uma câmera de 12 megapixels compatível com os recursos Palco Central (Center Stage) e Visualização da Mesa (Desk View). Ela também possui um processador de imagem avançado com vídeo computacional e é capaz de gravação de vídeo Full HD (1080p).

Quanto ao áudio, as especificações são as mesmas entre todos os modelos de ambas as gerações. Ou seja, há um sistema de som com seis alto-falantes de alta fidelidade e woofers com cancelamento de força, compatibilidade com som estéreo amplo, Áudio Espacial (ao reproduzir música ou vídeo com Dolby Atmos) e suporte ao recurso Rastreamento Dinâmico da Cabeça.

Em todos também há um conjunto de três microfones com qualidade de estúdio, alta relação sinal-ruído e filtragem espacial direcional.

Bateria

A autonomia da bateria também recebeu um bom upgrade nos modelos equipados com os chips mais novos. Assim, no MacBook Pro de 14″ com chip M3 ela é de até 15 horas de navegação em rede sem fio e de até 22 horas de reprodução de vídeo no app Apple TV; já no modelo com chip M4 temos até 16 horas de navegação em rede sem fio e incríveis até 24 horas de streaming de vídeos.

No modelo de 16″, os MacBooks Pro com chips M3 Pro/M3 Max oferecem até 15 horas de navegação em rede sem fio e até 22 horas de reprodução de vídeo no app Apple TV. Na nova geração, essa autonomia foi para até 17 horas e 14 horas de navegação em rede sem fio para as máquinas com os chips M4 Pro e M4 Max, respectivamente; em termos de streaming de vídeo, esses números são de até 24 horas e 21 horas nos laptops com chips M4 Pro e M4 Max, respectivamente.

Divulgação/Apple

Com relação ao componente em si, o MacBook Pro de 14″ com chip M3 possui uma bateria de polímero de lítio de 70 watts/hora; no modelo com chip M4, ela é de de 72,4Wh. Em ambas as gerações do modelo de 16,2″ (com chips M3 Pro/M4 Pro e M3 Max/M4 Max), ela possui os mesmos 100Wh — capacidade máxima permitida dentro de um avião.

Por fim, a Apple não fez alterações no adaptador de energia que acompanha os novos modelos. Portanto, nos modelos de 14″ ele possui uma potência de 70W e nos modelos de 16″, é de 140W.

Preços

Nessa questão, o aumento foi significativo no Brasil. Enquanto o MacBook Pro de 14″ de entrada (com chip M3) custava R$18.500, o novo modelo (com chip M4) partirá de R$20.000.

Já o MacBook Pro de 16″ na versão mais básica (com chip M3 Pro) saía por R$29.000, ao passo que o novo modelo (com M4 Pro) estará disponível em terras tupiniquins por R$32.000.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

