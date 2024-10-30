GitHub lança Copilot for Xcode com novas funções em prévia pública

Durante a conferência Universe 2024, realizada ontem, o GitHub apresentou novidades importantes, incluindo o lançamento do GitHub Copilot para o Xcode, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple, em prévia pública.

Agora, portanto, desenvolvedores poderão aproveitar os recursos de autocompletar e sugestões de múltiplas linhas em tempo real, que visam promover uma maior produtividade e agilidade na criação de aplicativos.

Finally. Github Copilot for Xcode: https://t.co/QoHLokdIEo — javi (@Javi) October 29, 2024 Finalmente. GitHub Copilot para Xcode:

O GitHub Copilot for Xcode, segundo a empresa, oferece suporte às linguagens Swift e Objective-C, as preferidas da Maçã, além de recursos como filtros de conteúdo, para garantir a conformidade com padrões profissionais de codificação.

Além disso, os usuários também podem ativar um filtro que bloqueia sugestões que coincidam com códigos públicos. Na prática, isso deverá adicionar uma camada de segurança e originalidade ao desenvolvimento.

As sugestões de múltiplas linhas, acessíveis ao manter a tecla ⌥ option pressionada, permitem ao desenvolvedor aceitar blocos inteiros de código, agilizando tarefas repetitivas e aumentando a eficiência.

Para acessar a prévia pública, usuários do GitHub Copilot nos planos individual, corporativo ou empresarial só precisam instalar a nova extensão para o Xcode.

A integração visa proporcionar uma experiência fluida para desenvolvedores do ecossistema da Apple, alinhada ao uso do Copilot em outras plataformas, avançando na meta do GitHub de torná-lo uma ferramenta essencial em diversos ambientes. Por isso, além do suporte ao Xcode, o GitHub anunciou que o Copilot agora estará disponível no Windows Terminal por meio do novo recurso Terminal Chat, oferecendo sugestões e explicações de comandos.

Outras atualizações incluem um novo recurso de revisão de código, que fornece feedback aos desenvolvedores, e as Extensões Copilot, que integram ferramentas de empresas como Atlassian, Docker e Stack Overflow.

Essas extensões ainda estão em fase de prévia, mas têm lançamento geral previsto para o início de 2025, quando os desenvolvedores poderão criar extensões privadas para se conectar a ferramentas internas e personalizadas.

via TechCrunch