Lionel Messi, LeBron James e mais atletas integram comercial da Beats

Vira e mexe, falamos aqui sobre algum comercial ou parceria da Beats com personalidades e, principalmente, atletas de notoriedade.

Hoje, a subsidiária da Apple divulgou um novo comercial com diversos atletas bastante conhecidos para divulgar a sua família de fones de ouvido — como os Beats Studio Pro, os Beats Fit Pro, os Beats Solo Buds e até os descontinuados Powerbeats Pro.

Intitulado “Athletes Get It” (“Atletas Entendem”, na tradução direta), o comercial foi compartilhado no perfil da empresa no X (ex-Twitter) e também no seu canal do YouTube.

What’s stopping you?



Narrated by @Reese10Angel pic.twitter.com/puU0KXxUyV — Beats by Dre (@beatsbydre) October 30, 2024 O que está lhe impedindo?

Narrado por @Reese10Angel.

Narrado pela jogadora de basquete Angel Reese, o comercial conta com a participação dela e também dos jogadores de futebol Lionel Messi e Erling Haaland, da tenista Naomi Osaka, da escaladora Miho Nonaka, da ex-tenista Serena Williams, do jogador de futebol americano Shedeur Sanders, do piloto Daniel Ricciardo, do jogador de basquete Bronny James, da velocista Sha’Carri Richardson, do jogador de beisebol Shohei Ohtani e do jogador de basquete LeBron James.

Um baita time de talentos, hein?!

