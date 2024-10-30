Navegue

Lionel Messi em comercial da Beats
Lionel Messi, LeBron James e mais atletas integram comercial da Beats

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2024 • 16:35
Leitura de 1 minuto

Vira e mexe, falamos aqui sobre algum comercial ou parceria da Beats com personalidades e, principalmente, atletas de notoriedade.

Hoje, a subsidiária da Apple divulgou um novo comercial com diversos atletas bastante conhecidos para divulgar a sua família de fones de ouvido — como os Beats Studio Pro, os Beats Fit Pro, os Beats Solo Buds e até os descontinuados Powerbeats Pro.

Intitulado “Athletes Get It” (“Atletas Entendem”, na tradução direta), o comercial foi compartilhado no perfil da empresa no X (ex-Twitter) e também no seu canal do YouTube.

O que está lhe impedindo?
Narrado por @Reese10Angel.

Narrado pela jogadora de basquete Angel Reese, o comercial conta com a participação dela e também dos jogadores de futebol Lionel MessiErling Haaland, da tenista Naomi Osaka, da escaladora Miho Nonaka, da ex-tenista Serena Williams, do jogador de futebol americano Shedeur Sanders, do piloto Daniel Ricciardo, do jogador de basquete Bronny James, da velocista Sha’Carri Richardson, do jogador de beisebol Shohei Ohtani e do jogador de basquete LeBron James.

Um baita time de talentos, hein?!

Beats Studio Pro (miniatura)
Comprar Beats Studio Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10
Preço parcelado: R$2.999,00 em até 12x
Cor: arenito, azul-marinho, marrom intenso ou preto
Beats Fit Pro (miniatura)
Comprar Beats Fit Pro de Apple Preço à vista: R$1.934,10
Preço parcelado: R$2.149,00 em até 12x Cor: preto Beats, branco Beats, roxo pastel ou grafite e menta
Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
