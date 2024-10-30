MacBooks Air com M2 e M3 vêm agora com pelo menos 16GB de memória

No ano passado, quando a Apple anunciou os MacBooks Pro com os chips da família M3, ela foi muito criticada por ainda oferecer computadores com 8GB de memória unificada na sua versão mais básica. A situação escalou ao ponto de um dos executivos da empresa defender essa decisão, inclusive.

Publicidade

Agora que a Apple Intelligence está entre nós, porém, a empresa parece ter mudado rapidamente de ideia. Isso porque, no comunicado para a imprensa dos novos MacBooks Pro, a Apple também anunciou hoje que os MacBooks Air com os chips M2 e M3, antes com apenas 8GB de memória nas suas configurações mais baratas, agora também vêm com um mínimo de 16GB.

Felizmente, a Apple parece não ter aumentado o preço desses computadores, já que o modelo com o chip M2 continua partindo de US$1.000 nos Estados Unidos — mas, no Brasil, houve sim um reajuste de R$11.000 para R$12.500. E, apesar do fim da opção com 8GB, consumidores seguem podendo configurar as duas máquinas com até 24GB de memória unificada.

Essa mudança, é claro, vale tanto para o modelo de 13 quanto para o de 15 polegadas. Ela também vem menos de um ano antes de a Apple introduzir os MacBooks Air com o chip M4 — pelo menos se os rumores estiverem certos.

Publicidade

Agora falta a Apple comercializar computadores com pelo menos 512GB de armazenamento, não é mesmo? 🙂

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.