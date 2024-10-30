Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

MacBooks Air com M2 e M3 vêm agora com pelo menos 16GB de memória

Bruno Cardoso
30/10/2024 • 12:32

No ano passado, quando a Apple anunciou os MacBooks Pro com os chips da família M3, ela foi muito criticada por ainda oferecer computadores com 8GB de memória unificada na sua versão mais básica. A situação escalou ao ponto de um dos executivos da empresa defender essa decisão, inclusive.

Publicidade

Agora que a Apple Intelligence está entre nós, porém, a empresa parece ter mudado rapidamente de ideia. Isso porque, no comunicado para a imprensa dos novos MacBooks Pro, a Apple também anunciou hoje que os MacBooks Air com os chips M2 e M3, antes com apenas 8GB de memória nas suas configurações mais baratas, agora também vêm com um mínimo de 16GB.

Felizmente, a Apple parece não ter aumentado o preço desses computadores, já que o modelo com o chip M2 continua partindo de US$1.000 nos Estados Unidos — mas, no Brasil, houve sim um reajuste de R$11.000 para R$12.500. E, apesar do fim da opção com 8GB, consumidores seguem podendo configurar as duas máquinas com até 24GB de memória unificada.

Essa mudança, é claro, vale tanto para o modelo de 13 quanto para o de 15 polegadas. Ela também vem menos de um ano antes de a Apple introduzir os MacBooks Air com o chip M4 — pelo menos se os rumores estiverem certos.

Publicidade

Agora falta a Apple comercializar computadores com pelo menos 512GB de armazenamento, não é mesmo? 🙂

MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

MacBooks Pro com chips M4 [Pro/Max] têm memória e portas expandidas
Próx. Post

Comerciais dos novos MacBooks Pro destacam o poder dos chips M4, M4 Pro e M4 Max
Posts relacionados