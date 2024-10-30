MacBooks Pro com chips M4 [Pro/Max] têm memória e portas expandidas

Depois do iMac de 24″, dos novos periféricos USB-C e do Mac mini redesenhado, foram revelados hoje os mais novos modelos dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, os quais, como esperado, trazem não só o já conhecido chip M4, como também suas variantes mais potentes, os chips M4 Pro e M4 Max.

Publicidade

Tal como nos outros anúncios ocorridos nesta semana, além dos comunicados para a imprensa a Apple também soltou uma “mini-keynote” dos novos MBPs em seu canal do YouTube:

Começando pelas especificações dos novos SoCs , o chip M4 tem, como sabido, uma CPU de até 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de até 10 núcleos, além de um Neural Engine de 16 núcleos. Diferentemente dos modelos anteriores, o MacBook Pro (M4) vem com, no mínimo, 16GB de memória unificada, podendo ser configurado com 24GB ou 32GB.

Já o chip M4 Pro possui uma CPU de até 14 núcleos (10 de desempenho e 4 de eficiência) e até 20 núcleos de GPU. Ele também conta com um Neural Engine 3x mais potente que o do M1 e pelo menos 24GB de memória unificada, podendo ser configurado com 48GB.

Divulgação/Apple

O M4 Max, por sua vez, chega a até 16 núcleos (12 de desempenho e 4 de eficiência) de CPU e até 40 núcleos de GPU. Quanto à memória, o chip vem agora com um mínimo de 36GB, mas também pode ser configurado com 48GB, 64GB ou 128GB — isso, vale notar, dependente da personalização realizada na hora da compra.

Publicidade

Quanto ao armazenamento interno, o MacBook Pro de 14″ com o chip M4 pode ser configurado com 512GB, 1TB ou 2TB, enquanto os modelos mais avançados estão disponíveis em opções com 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou até 8TB (exclusiva de máquinas com o chip M4 Max).

Design e especificações

Em relação ao design geral, novamente não há mudanças — ou seja, as máquinas têm as mesmas dimensões e formatos. Talvez a maior surpresa é a adição de mais uma porta Thunderbolt 4 no modelo de entrada, que agora conta com três conectores do tipo.

Divulgação/Apple

Além disso, os modelos com chips M4 Pro e M4 Max são compatíveis com Thunderbolt 5, prometendo transferências de até 120Gbps e suporte a até quatro monitores externos. No mais, temos uma saída de áudio de 3,5mm para fones de ouvido, uma porta HDMI, um slot para cartões SDXC, a porta de carregamento MagSafe 3 e a duplinha Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3.

Com relação ao display Liquid Retina XDR, a tela continua contando com tecnologia ProMotion (taxas de atualização adaptativas de até 120Hz), porém agora alcança 1.000 nits de brilho em conteúdos SDR ) e até 1.600 nits em conteúdos HDR . E, tal como no caso do iMac, temos agora uma opção personalizável com vidro nano-texture.

Acima da tela, temos a nova câmera Center Stage (Palco Central) com 12 megapixels de resolução — a mesma colocada no iMac de 24″ com chip M4 —, com suporte ao recurso Desk View. Ela é combinada com microfones com “qualidade de estúdio” e um conjunto de seis alto-falantes compatíveis com Áudio Espacial (Dolby Atmos).

Por fim, em relação às cores, agora o modelo de entrada também pode ser adquirido na cor preta-espacial — a qual era limitada anteriormente aos modelos com os chips intermediário e de ponta. Ademais, eles também estão disponíveis na tradicional cor prateada.

Divulgação/Apple

De acordo com a Apple, os novos MacBooks Pro têm uma bateria que pode atingir 24 horas numa só carga — a maior já posta em qualquer Mac até hoje.

Disponibilidade e preço

Todos os modelos já está em pré-venda hoje em mercados selecionados e estarão disponíveis a partir da sexta-feira da semana que vem, dia 8 de novembro.

Publicidade

No Brasil (ainda sem data anunciada de chegada), eles custarão a partir de R$20.000; em Portugal, começam em 1.950€; já nos Estados Unidos, US$1.600.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.