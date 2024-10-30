Melhores invenções: recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 aparecem em lista da TIME

Os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 mal foram lançados, mas já estão causando um impacto considerável. Isso porque eles figuraram na edição mais recente da lista da revista TIME com as 200 melhores invenções do ano.

Publicidade

A revista escolhe os itens de acordo com fatores como originalidade, eficácia, ambição e impacto. Ela também inclui uma variedade de categorias, desde alimentos até coisas como acessibilidade, beleza e, mais recentemente, inteligência artificial.

Eis o que a TIME disse sobre as novidades da Apple:

Esses fones de ouvido sem fio inovadores custam US$249 e podem funcionar como aparelhos auditivos clinicamente validados (aprovação pendente da FDA), tornando-os acessíveis para milhões de pessoas com perda auditiva leve a moderada. Com um design que lembra o dos AirPods padrão, eles ajudam a reduzir o estigma frequentemente associado aos aparelhos auditivos tradicionais.

Lançados oficialmente com o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, esses recursos foram anunciados inicialmente em setembro, no evento de apresentação da linha iPhone 16.

Publicidade

O primeiro desses recursos, chamado de Teste Auditivo (Hearing Test), é capaz de fornecer dados sobre sua saúde auditiva (através de uma audiometria) e fazer algumas recomendações sobre como proteger melhor sua audição. O Aparelho Auditivo (Hearing Aid), por sua vez, transforma os fones em verdadeiros aparelhos auditivos para usuários com perda auditiva leve ou moderada. Por fim, temos a opção Proteção de Audição (Hearing Protection), que reduz sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo, vem agora ligada por padrão.

Confira como tudo funciona:

A Apple já divulgou algumas listas com os países contemplados por esses recursos, incluindo Portugal — infelizmente, o Brasil ainda não faz parte de nenhuma delas.

Outros destaques

Algumas invenções que já receberam destaque aqui no MacMagazine também foram lembradas pela TIME. Um delas foi a escova de dentes elétrica Wave, da Laifen — sobre a qual falamos com mais detalhes nesse vídeo:

O dobrável Mate XT Ultimate Design, da HUAWEI, também se destacou entre os lançamentos deste ano. Lembrado como o primeiro dispositivo do tipo com duas dobras do mundo, ele impressionou pelo seu design arrojado, sua tecnologia embarcada e sua espessura diminuta quando aberto.

Publicidade

Outro produto a figurar na lista foram os fones de ouvido Ace, da Sonos, que chegaram para competir diretamente com os AirPods Max, da Apple. Com um acabamento (e preço) premium, eles marcaram a entrada da marca na categoria de áudio pessoal.

Publicidade

Por fim, temos outro par de fones: os OnTrac, da Dyson. Apresentados em julho, eles trazem um design diferentão (algo típico da marca) e têm um grande foco em personalização — sem contar, é claro, os seus recursos avançados de cancelamento ativo de ruído e reprodução de áudio.

Você pode conferir a lista completa da TIME nessa página.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.