Melhores invenções: recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 aparecem em lista da TIME

Os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 mal foram lançados, mas já estão causando um impacto considerável. Isso porque eles figuraram na edição mais recente da lista da revista TIME com as 200 melhores invenções do ano.
A revista escolhe os itens de acordo com fatores como originalidade, eficácia, ambição e impacto. Ela também inclui uma variedade de categorias, desde alimentos até coisas como acessibilidade, beleza e, mais recentemente, inteligência artificial.
Eis o que a TIME disse sobre as novidades da Apple:
Esses fones de ouvido sem fio inovadores custam US$249 e podem funcionar como aparelhos auditivos clinicamente validados (aprovação pendente da FDA), tornando-os acessíveis para milhões de pessoas com perda auditiva leve a moderada. Com um design que lembra o dos AirPods padrão, eles ajudam a reduzir o estigma frequentemente associado aos aparelhos auditivos tradicionais.
Lançados oficialmente com o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, esses recursos foram anunciados inicialmente em setembro, no evento de apresentação da linha iPhone 16.
O primeiro desses recursos, chamado de Teste Auditivo (Hearing Test), é capaz de fornecer dados sobre sua saúde auditiva (através de uma audiometria) e fazer algumas recomendações sobre como proteger melhor sua audição. O Aparelho Auditivo (Hearing Aid), por sua vez, transforma os fones em verdadeiros aparelhos auditivos para usuários com perda auditiva leve ou moderada. Por fim, temos a opção Proteção de Audição (Hearing Protection), que reduz sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo, vem agora ligada por padrão.
Confira como tudo funciona:
A Apple já divulgou algumas listas com os países contemplados por esses recursos, incluindo Portugal — infelizmente, o Brasil ainda não faz parte de nenhuma delas.
Outros destaques
Algumas invenções que já receberam destaque aqui no MacMagazine também foram lembradas pela TIME. Um delas foi a escova de dentes elétrica Wave, da Laifen — sobre a qual falamos com mais detalhes nesse vídeo:
O dobrável Mate XT Ultimate Design, da HUAWEI, também se destacou entre os lançamentos deste ano. Lembrado como o primeiro dispositivo do tipo com duas dobras do mundo, ele impressionou pelo seu design arrojado, sua tecnologia embarcada e sua espessura diminuta quando aberto.
Outro produto a figurar na lista foram os fones de ouvido Ace, da Sonos, que chegaram para competir diretamente com os AirPods Max, da Apple. Com um acabamento (e preço) premium, eles marcaram a entrada da marca na categoria de áudio pessoal.
Por fim, temos outro par de fones: os OnTrac, da Dyson. Apresentados em julho, eles trazem um design diferentão (algo típico da marca) e têm um grande foco em personalização — sem contar, é claro, os seus recursos avançados de cancelamento ativo de ruído e reprodução de áudio.
Você pode conferir a lista completa da TIME nessa página.
