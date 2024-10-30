Navegue

Leitura de 1 minuto

Oferta: iPad de 10ª geração (Wi-Fi de 64GB) por R$3.000 à vista!

Pedro Henrique Nunes
30/10/2024 • 14:00

Para quem procura um iPad e não quer gastar tanto em um modelo das linhas Air ou Pro, a melhor pedida segue sendo o modelo de 10ª geração.

Ele traz um design moderno, com uma tela sem bordas (e sem o botão de Início), tem o processador A14 Bionic (ainda muito veloz para a maioria das tarefas diárias) e é compatível com o Apple Pencil de primeira geração, o Apple Pencil (USB-C) e o Magic Keyboard Folio.

Se você está procurando esse modelo específico, hoje a Amazon está com uma oportunidade muito boa. O modelo em questão é o de entrada, com 64GB de armazenamento e conexão Wi-Fi, na cor prateada.

Essa versão do tablet é vendida pela Maçã por R$3.999, mas está saindo por R$3.157,88 — o que representa um desconto de 21%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$2.999,99. Sendo assim, trata-se de uma economia de 17% em relação ao valor à vista praticado pela Apple Brasil, que é de R$3.599,10.

Aproveitem! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
