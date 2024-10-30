Oferta: iPad de 10ª geração (Wi-Fi de 64GB) por R$3.000 à vista!

Para quem procura um iPad e não quer gastar tanto em um modelo das linhas Air ou Pro, a melhor pedida segue sendo o modelo de 10ª geração.

Ele traz um design moderno, com uma tela sem bordas (e sem o botão de Início), tem o processador A14 Bionic (ainda muito veloz para a maioria das tarefas diárias) e é compatível com o Apple Pencil de primeira geração, o Apple Pencil (USB-C) e o Magic Keyboard Folio.

Se você está procurando esse modelo específico, hoje a Amazon está com uma oportunidade muito boa. O modelo em questão é o de entrada, com 64GB de armazenamento e conexão Wi-Fi, na cor prateada.

iPad de 10ª geração (Wi-Fi de 64GB)



Parcelado: de R$3.999,00 por R$3.157,88 em até 10x

À vista: de R$3.599,10 por R$2.999,99https://t.co/c9nq16WKny — MM Ofertas (@MMOfertas) October 30, 2024

Essa versão do tablet é vendida pela Maçã por R$3.999, mas está saindo por R$3.157,88 — o que representa um desconto de 21%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$2.999,99. Sendo assim, trata-se de uma economia de 17% em relação ao valor à vista praticado pela Apple Brasil, que é de R$3.599,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

