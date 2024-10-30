Parallels Desktop viabiliza função da Apple Intelligence no Windows

Um dos maiores benefícios da Apple Intelligence é sua forte integração com os sistemas da empresa — o que possibilita usar alguns de seus recursos até mesmo em aplicativos de terceiros. É o caso das Ferramentas de Escrita (Writing Tools), as quais possibilitam ações como gerar, resumir ou revisar textos no iOS, no iPadOS e no macOS.

Toda essa versatilidade permite, vejam só, usar essas ferramentas até mesmo no Windows. Isso é possível graças ao Parallels Desktop, popular aplicativo que permite virtualizar o sistema da Microsoft no macOS e que consegue integrar com facilidade os dois ecossistemas de forma bastante coesa.

Na mais recente versão do software, as Ferramentas de Escrita podem ser incorporadas ao Windows graças ao software Parallels Tools, acessíve pelo menu Actions. Com elas ativadas, é possível fazer coisas como dar a um texto digitado no Windows um tom mais profissional, resumi-lo em pontos-chave, em listas, etc.

Para fazer isso, basta usar o atalho ⇧ shift ⌘ command W quando um bloco de texto estiver selecionado no Windows. Também é possível ativá-las simplesmente utilizando a barra de menus do próprio macOS: basta selecionar a opção “Editar” e depois “Ferramentas de Escrita” — tal como já é possível no sistema atualmente.

Vale sempre recordar que a Apple Intelligence está disponível apenas em Macs com chips da própria Apple e que é necessário que o idioma principal do macOS esteja configurado para o inglês, para que ela funcione.

O Parallels Desktop 20 (Standard Edition) está disponível para Mac por US$100 anuais ou com uma compra única de US$130; já a Pro Edition custa US$120 anuais. É possível testar o software gratuitamente por 14 dias.

