Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Pokémon TCG Pocket leva o tradicional jogo de cartas ao iOS

Douglas Nascimento
30/10/2024 • 10:56
Pokémon TCG Pocket

Anunciado para iOS e Android durante o Campeonato Mundial de Pokémon deste ano, que aconteceu em agosto, finalmente chegou à App Store o aguardado jogo de cartas Pokémon TCG Pocket.

Publicidade

O game nada mais é do que uma versão virtual móvel do já muito popular Pokémon Trading Card Game (TCG), oferecendo uma experiência menos complexa e menos aprofundada em relação ao jogo tradicional.

Posts relacionados

A jogabilidade, no entanto, é bem parecida com a da vida real, com o objetivo sendo basicamente colecionar cartas de Pokémon — a diferença é que isso agora pode ser feito a qualquer momento e de qualquer lugar.

YouTube video

É possível abrir dois pacotes de booster diariamente de forma gratuita, os quais oferecem tanto cartas colecionáveis (com ilustrações nostálgicas) quanto cartas exclusivas para o jogo mobile.

Publicidade

As cartas imersivas, que são um tipo de carta completamente novo, fazem sua estreia aqui! Com novas ilustrações com sensação de 3D, as cartas imersivas farão você se sentir parte do mundo da ilustração da carta!

É possível pagar por pacotes extras de cartas ou por um passe de batalha para desbloquear mais itens digitais — uma possibilidade para quem quer colecionar cartas para além das disponibilizadas por padrão.

Podendo ser baixado gratuitamente, Pokémon TCG Pocket permite exibir cartas e compartilhá-las com todo o mundo e pode ser jogado em batalhas casuais, individualmente ou com amigos.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

WhatsApp testa widget de status e emoji de “força” para reações no iOS
Próx. Post

X lança Lightning Notes para acelerar a checagem de fatos na plataforma
Posts relacionados