Pokémon TCG Pocket leva o tradicional jogo de cartas ao iOS

Anunciado para iOS e Android durante o Campeonato Mundial de Pokémon deste ano, que aconteceu em agosto, finalmente chegou à App Store o aguardado jogo de cartas Pokémon TCG Pocket.

O game nada mais é do que uma versão virtual móvel do já muito popular Pokémon Trading Card Game (TCG), oferecendo uma experiência menos complexa e menos aprofundada em relação ao jogo tradicional.

A jogabilidade, no entanto, é bem parecida com a da vida real, com o objetivo sendo basicamente colecionar cartas de Pokémon — a diferença é que isso agora pode ser feito a qualquer momento e de qualquer lugar.

É possível abrir dois pacotes de booster diariamente de forma gratuita, os quais oferecem tanto cartas colecionáveis (com ilustrações nostálgicas) quanto cartas exclusivas para o jogo mobile.

As cartas imersivas, que são um tipo de carta completamente novo, fazem sua estreia aqui! Com novas ilustrações com sensação de 3D, as cartas imersivas farão você se sentir parte do mundo da ilustração da carta!

É possível pagar por pacotes extras de cartas ou por um passe de batalha para desbloquear mais itens digitais — uma possibilidade para quem quer colecionar cartas para além das disponibilizadas por padrão.

Podendo ser baixado gratuitamente, Pokémon TCG Pocket permite exibir cartas e compartilhá-las com todo o mundo e pode ser jogado em batalhas casuais, individualmente ou com amigos.