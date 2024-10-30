Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Voice in a Can, Orbadrone, Instant Visit e mais!

Marcelo Melo
30/10/2024 • 23:00

Para esta quarta-feira de lançamento dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Voice in a Can, desenvolvido pela Atadore, é um aplicativo para você que tem dispositivos de automação da Amazon e procura uma forma de controlá-los pelo seu iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch.

Controle os seus dispositivos domésticos, faça perguntas gerais, adicione e remova itens da sua lista de compras, defina temporizadores e muito mais. É uma implementação da Alexa. Em sua área de trabalho.

Após baixar o aplicativo, você deverá configurar a sua conta da Amazon e conceder acesso para as requisições geradas por ele. Confira, abaixo, um vídeo de como configurar o aplicativo em seu Apple Watch:

YouTube video

Tenha em mente que o app não está recebendo novas atualizações e, ao menos nos meus testes aqui no macOS, apresentou algumas instabilidades. De toda forma, se você tem algum Echo Show ou dispositivo de automação da Amazon em casa, não perca a oferta!💡

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Jogo de estratégia.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Uma nova forma de explorar locais pelo Google Street View.

Criação musical.

Utilitário para a criação de logos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Posts relacionados