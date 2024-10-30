Promoções na App Store: Voice in a Can, Orbadrone, Instant Visit e mais!

Para esta quarta-feira de lançamento dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Voice in a Can, desenvolvido pela Atadore, é um aplicativo para você que tem dispositivos de automação da Amazon e procura uma forma de controlá-los pelo seu iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch.

Controle os seus dispositivos domésticos, faça perguntas gerais, adicione e remova itens da sua lista de compras, defina temporizadores e muito mais. É uma implementação da Alexa. Em sua área de trabalho.

Após baixar o aplicativo, você deverá configurar a sua conta da Amazon e conceder acesso para as requisições geradas por ele. Confira, abaixo, um vídeo de como configurar o aplicativo em seu Apple Watch:

Tenha em mente que o app não está recebendo novas atualizações e, ao menos nos meus testes aqui no macOS, apresentou algumas instabilidades. De toda forma, se você tem algum Echo Show ou dispositivo de automação da Amazon em casa, não perca a oferta!💡

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Aplicativos

