WhatsApp testa widget de status e emoji de “força” para reações no iOS

O WhatsApp segue buscando melhorar seu aplicativo e, nos últimos dias, começou a testar novos recursos para iOS, como um novo widget para a visualização de status e novas opções para o recurso de reações. As informações são do WABetaInfo [1, 2].

Na versão 24.22.10.74, o mensageiro começou a testar um widget de status para acesso rápido diretamente da tela de Início, disponível em dois tamanhos: um menor (que exibe a atualização de um contato) e um maior (com os status de até três contatos).

Ao incorporar as APIs mais recentes da Apple, o novo widget oferece uma melhor experiência de uso, permitindo acompanhar os status dos seus contatos em tempo real, sem precisar abrir o aplicativo.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.22.10.74: what's new?



WhatsApp is rolling out an improved widget feature to access status updates, and it's available to some beta testers!https://t.co/YFtzZPaMLY pic.twitter.com/8BGxlBYJRc — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 30, 2024 📝 WhatsApp beta para iOS 24.22.10.74: o que há de novo?

O WhatsApp está lançando um widget aprimorado para acessar atualizações de status, disponível para alguns testadores beta!

wabetainfo.com/whatsapp-beta-…

Em outra atualização, a versão 24.22.10.73 para iOS expande o recurso de reações do WhatsApp ao destacar emojis recentemente usados, facilitando o acesso a reações frequentes.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.22.10.73: what's new?



WhatsApp is working on a new care emoji for chat messages and reactions, and it will be available in a future update!https://t.co/3FGWNUFNW4 pic.twitter.com/wYySsZfZiH — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 28, 2024 📝 WhatsApp beta para iOS 24.22.10.73: o que há de novo?

O WhatsApp está desenvolvendo um novo emoji de carinho para mensagens e reações, que estará disponível em uma futura atualização!

wabetainfo.com/whatsapp-beta-…

Além disso, o WhatsApp está preparando um novo emoji de “força” (um rosto sorridente abraçando um coração) para expressar empatia e apoio. Já disponível no Facebook, a ideia é tentar unificar a experiência em todas as plataformas da Meta.

Ambos os recursos estão disponíveis para alguns usuários no TestFlight e só deverão ser expandidos em lançamentos futuros caso eles sejam aprovados após algum tempo de teste. Por isso, não há uma data prevista para que eles cheguem oficialmente.