X lança Lightning Notes para acelerar a checagem de fatos na plataforma

Yan Avelino
30/10/2024 • 11:50
Lightning Notes do X (ex-Twitter)

O X (antigo Twitter) anunciou ontem um novo recurso chamado Lightning Notes (Notas Relâmpago, em tradução livre), para acelerar o sistema de checagem de fatos das Notas da Comunidade (Community Notes).

De acordo com a plataforma, a atualização visa tornar mais rápido o processo de exibição de notas geradas pelos usuários, com algumas delas aparecendo em menos de 20 minutos após a publicação de um post.

Apresentando as Notas Relâmpago ⚡ As pessoas querem notas rápidas. Então, reestruturamos o sistema para avaliar as notas mais rapidamente. Desde o lançamento, já vimos notas entrarem no ar em apenas 14m33s após serem escritas e 18m20s após a publicação do post. Extremamente rápido? Agora é realidade!…

Lançadas originalmente em 2022, as Notas da Comunidade permitem que os usuários adicionem contexto ou façam checagens de fatos em postagens, fornecendo fontes e avaliando a relevância das notas. O recurso chegou ao Brasil apenas no ano passado.

A ideia do novo sistema é combater a desinformação de forma mais rápida, respondendo a críticas anteriores de que as Community Notes muitas vezes demoravam demais para agir de forma eficaz contra informações virais incorretas. Segundo o X, as notas agora podem “ficar ativas em apenas 14 minutos e 33 segundos após serem escritas e em 18 minutos e 20 segundos após a publicação do post”.

Durante os testes, a empresa informou que mais de 400 notas foram adicionadas em menos de uma hora, alcançando milhões de usuários. Posts checados em até 60 minutos agora exibem um ícone de raio, indicando a agilidade da resposta.

Apesar dos mais de 800 mil contribuidores globais nas Notas das Comunidade, a nova velocidade poderá não alcançar todos os posts marcados, dado o alto volume de cerca de 500 milhões de posts diários na plataforma.

Os esforços da X para agilizar a checagem de fatos ocorrem em meio a um debate sobre a dependência na moderação colaborativa. Ainda assim, críticos apontam que as Notas da Comunidade, embora importantes, podem não ser suficientes como principal estratégia de moderação.

via Engadget

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
