Adoção do iOS 18.1 está duas vezes mais rápida que a do iOS 17.1

O CEO da Apple, Tim Cook, revelou em uma entrevista concedida à CNBC que a adoção do iOS 18.1 está 2x mais rápida que a do iOS 17.1, se compararmos com os números do mesmo trimestre do ano anterior. O update deste ano, vale recordar, foi liberado na última segunda (28/10) e é marcado pela estreia inicial dos recursos da Apple Intelligence.

“Já estamos recebendo um ótimo feedback de clientes e desenvolvedores e uma estatística muito inicial, que vale para apenas três dias de dados: os usuários estão adotando o iOS 18.1 duas vezes mais que os que adotaram o 17.1 no último trimestre do ano passado”, disse Cook na entrevista, concedida após a divulgação dos resultados financeiros da Apple referentes ao quarto trimestre fiscal de 2024.

Além do resultado positivo da mais recente versão do iOS, as vendas dos iPhones 16 como um todo também superaram as expectativas, com um crescimento de 6% na receita. De acordo com o executivo, as vendas dos aparelhos lançados em setembro foram melhores que as do iPhone 15 no mesmo período do ano passado — as quais, por sua vez, já tinham sido melhores que as do iPhone 14 (em 2022).

Variação no crescimento/queda das vendas de iPhones. | Gráfico: Reuters

Na conferência para os acionistas e a imprensa, Cook destacou ainda que o iPhone cresceu “em todos os segmentos geográficos”, enquanto os serviços bateram recorde histórico de receita com 12% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.

O Brasil, por sinal, foi citado pelo CEO como um dos países onde a empresa registrou recorde de crescimento no trimestre.

Também estabelecemos recordes de receita do segmento do trimestre de setembro nas Américas, na Europa e no resto da Ásia-Pacífico, bem como em um grande número de países, incluindo Estados Unidos, Brasil, México, França, Reino Unido, Coreia, Malásia, Tailândia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e continuamos animados com o entusiasmo que estamos vendo na Índia, onde estabelecemos um recorde histórico de receita.

Por fim, em uma entrevista à agência de notícias Reuters, Cook falou sobre o aumento dos gastos com recursos de inteligência artificial, o qual é menor em relação aos das principais empresas concorrentes.

Questionado se o uso dos chips proprietários em data centers contribui para esse menor investimento, Cook afirmou que sim, porém afirmou que a empresa os usa não por esse motivo, mas para “fornecer o mesmo padrão de privacidade e segurança” presente em seus dispositivos.

