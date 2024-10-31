Apple abre loja temporária em Long Island; unidade de Fair Oaks mudará de endereço

Informações no site da Apple Roosevelt Field, loja da empresa na vila de Garden City (localizada em Long Island, no estado americano de Nova York), indicam que uma unidade temporária foi aberta enquanto o ponto principal passa por reforma.

A loja temporária está localizada no mesmo shopping que a principal. Não está claro, porém, quando a loja reformada será concluída. A Apple abriu originalmente sua loja no shopping Roosevelt Field em 2002.

Já no estado americano da Virgínia, a Apple Fair Oaks migrará do shopping que leva o mesmo nome para o complexo Fairfax Corner, que fica bem próximo. A empresa ainda não compartilhou uma data e hora exatas para a inauguração da loja na nova localização.

A unidade em Fair Oaks foi inaugurada originalmente em 2008.

via MacRumors