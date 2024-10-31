Apple fará doação para vítimas das enchentes em Valência, na Espanha

O CEO . da Apple, Tim Cook, anunciou hoje em publicação no X (ex-Twitter) que a empresa fará doações para apoiar os esforços de socorro às vítimas das enchentes que vêm atingindo a região de Valência, na Espanha.

Com quase 100 mortes confirmadas e dezenas de desaparecidos, a região se transformou em um verdadeiro caos com as inundações. Além das perdas humanas, rodovias estão inutilizáveis e veículos são carregados pelas fortes correntezas.

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2024 Estamos pensando em todos aqueles impactados pelas devastadoras enchentes repentinas na região de Valência, na Espanha. A Apple fará uma doação para ajudar com os esforços de socorro no local.

“Estamos pensando em todos aqueles impactados pelas devastadoras enchentes repentinas na região de Valência”, disse Cook na publicação, a qual foi apoiada, vejam só, pelo dono da rede social, Elon Musk.

As doações a países e regiões atingidas por catástrofes naturais não são uma novidade para a Apple. A empresa, inclusive, fez algo do gênero quando o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes enchentes, há alguns meses.