Apple fará doação para vítimas das enchentes em Valência, na Espanha

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, anunciou hoje em publicação no X (ex-Twitter) que a empresa fará doações para apoiar os esforços de socorro às vítimas das enchentes que vêm atingindo a região de Valência, na Espanha.
Com quase 100 mortes confirmadas e dezenas de desaparecidos, a região se transformou em um verdadeiro caos com as inundações. Além das perdas humanas, rodovias estão inutilizáveis e veículos são carregados pelas fortes correntezas.
“Estamos pensando em todos aqueles impactados pelas devastadoras enchentes repentinas na região de Valência”, disse Cook na publicação, a qual foi apoiada, vejam só, pelo dono da rede social, Elon Musk.
As doações a países e regiões atingidas por catástrofes naturais não são uma novidade para a Apple. A empresa, inclusive, fez algo do gênero quando o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes enchentes, há alguns meses.
