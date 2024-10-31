Apple Vision Pro chegará à Coreia do Sul e aos EAU em 15 de novembro

Após sua última expansão, em julho, o Apple Vision Pro chegará a mais dois países em novembro. De acordo com o vice-presidente sênior de marketing global da Maçã, Greg Joswiak, os próximos destinos do headset de realidade mista da empresa serão a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos (EAU).

A novidade foi detalhada pela própria Apple em comunicados para a imprensa praticamente idênticos publicados nas versões sul-coreana e emiradense do seu site oficial. Segundo a empresa, interessados poderão encomendar o produto a partir do dia 4/11, com previsão para o início da disponibilidade em 15/11.

Apple Vision Pro is coming to South Korea and the United Arab Emirates on November 15! We’re excited that customers in a dozen countries and regions will get to immerse themselves in the world of spatial computing! pic.twitter.com/gqrlLfT8XG — Greg Joswiak (@gregjoz) October 31, 2024 O Apple Vision Pro está chegando à Coreia do Sul e aos Emirados Árabes Unidos em 15 de novembro! Estamos animados que consumidores em uma dezena de países e regiões poderão mergulhar no universo da computação espacial!

A diferença mais notável nos dois comunicados (além do idioma) é o preço que será cobrado nos países. Enquanto nos EAU o Vision Pro custará a partir de AED 14 mil (quase R$22 mil), na Coreia do Sul — onde os clientes poderão agendar uma demonstração de 30 minutos nas lojas físicas — o dispositivo custará a partir de 4.990.000 wons (cerca de R$20,8 mil).

Quando a expansão for concretizada, o Apple Vision Pro passará a estar disponível oficialmente em oito diferentes países e regiões. Além dos dois próximos lançamentos, o headset já pode ser adquirido na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na China, nos Estados Unidos, na França, em Hong Kong e no Reino Unido.

Como sempre vale destacar, ainda não há nenhuma previsão oficial de expansão do dispositivo para o Brasil — ou para qualquer outro país da América Latina.

