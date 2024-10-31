Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple Vision Pro chegará à Coreia do Sul e aos EAU em 15 de novembro

Douglas Nascimento
31/10/2024 • 09:18
Divulgação/Apple

Após sua última expansão, em julho, o Apple Vision Pro chegará a mais dois países em novembro. De acordo com o vice-presidente sênior de marketing global da Maçã, Greg Joswiak, os próximos destinos do headset de realidade mista da empresa serão a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos (EAU).

Publicidade

A novidade foi detalhada pela própria Apple em comunicados para a imprensa praticamente idênticos publicados nas versões sul-coreana e emiradense do seu site oficial. Segundo a empresa, interessados poderão encomendar o produto a partir do dia 4/11, com previsão para o início da disponibilidade em 15/11.

O Apple Vision Pro está chegando à Coreia do Sul e aos Emirados Árabes Unidos em 15 de novembro! Estamos animados que consumidores em uma dezena de países e regiões poderão mergulhar no universo da computação espacial!

A diferença mais notável nos dois comunicados (além do idioma) é o preço que será cobrado nos países. Enquanto nos EAU o Vision Pro custará a partir de AED 14 mil (quase R$22 mil), na Coreia do Sul — onde os clientes poderão agendar uma demonstração de 30 minutos nas lojas físicas — o dispositivo custará a partir de 4.990.000 wons (cerca de R$20,8 mil).

Posts relacionados

Quando a expansão for concretizada, o Apple Vision Pro passará a estar disponível oficialmente em oito diferentes países e regiões. Além dos dois próximos lançamentos, o headset já pode ser adquirido na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na China, nos Estados Unidos, na França, em Hong Kong e no Reino Unido.

Publicidade

Como sempre vale destacar, ainda não há nenhuma previsão oficial de expansão do dispositivo para o Brasil — ou para qualquer outro país da América Latina.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Onde está a lixeira (itens apagados) do app Fotos no iOS 18?
Próx. Post

Nintendo lança seu próprio app de músicas para iOS e Android
Posts relacionados